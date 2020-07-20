Возвращающимся в Литву из Хорватии введена изоляция, а для вернувшихся из Украины – отменена 🔊 Воспроизвести



Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, для предотвращения распространения коронавируса.



Такое решение принято в связи с быстрым распространением случаев заражения в этой любимой туристами стране Адриатического моря.



Между тем, жителям Литвы, которые возвращаются из Украины изоляция не будет необходимой.



Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника рекомендовано изолироваться.



Обновленный список затронутых коронавирусом стран был опубликован в пятницу, он вступил в силу с понедельника. Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, для предотвращения распространения коронавируса.Такое решение принято в связи с быстрым распространением случаев заражения в этой любимой туристами стране Адриатического моря.Между тем, жителям Литвы, которые возвращаются из Украины изоляция не будет необходимой.Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника рекомендовано изолироваться.Обновленный список затронутых коронавирусом стран был опубликован в пятницу, он вступил в силу с понедельника. Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 904 раза Комментарии