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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Возвращающимся в Литву из Хорватии введена изоляция, а для вернувшихся из Украины – отменена
Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, для предотвращения распространения коронавируса.
Такое решение принято в связи с быстрым распространением случаев заражения в этой любимой туристами стране Адриатического моря.
Между тем, жителям Литвы, которые возвращаются из Украины изоляция не будет необходимой.
Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника рекомендовано изолироваться.
Обновленный список затронутых коронавирусом стран был опубликован в пятницу, он вступил в силу с понедельника.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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