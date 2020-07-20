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Возвращающимся в Литву из Хорватии введена изоляция, а для вернувшихся из Украины – отменена



Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, для предотвращения распространения коронавируса.

Такое решение принято в связи с быстрым распространением случаев заражения в этой любимой туристами стране Адриатического моря.

Между тем, жителям Литвы, которые возвращаются из Украины изоляция не будет необходимой.

Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника рекомендовано изолироваться.

Обновленный список затронутых коронавирусом стран был опубликован в пятницу, он вступил в силу с понедельника.
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 июля, 10:30

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