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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Квест о сокровищах, внучки-бабушки, пожар в Нанте, ЕС: битва за миллиарды. Новости от FITZROY на 20 июля
Европейские раскольники и трудноделимые миллиарды
Британия хочет встретить Рождество свободной от вируса
Как найти миллион
Внучка английской королевы надела на свадьбу всё бабушкино
Старинный собор в Нанте после пожара остался без “голоса”
ЕС возмущён “указкой” США
Подробнее здесь на FITZROY
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Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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