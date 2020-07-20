Украину признали самой криминальной страной Европы 🔊 Воспроизвести Фото: Volodymyr Tarasov/Zuma/Global Look Press



В рейтинге самых криминальных стран Украина заняла первое место среди государств Европы, сообщает



Ее индекс преступности – 48,84, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Numbeo.



Издание отмечает, что Украина «потеснила Швецию с показателем 47,43 и Францию (47,37), куда который год продолжают переселяться беженцы с Ближнего Востока, являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы».



В рейтинг вошла 41 европейская страна.



Среди всех стран мира по уровню преступности Украина (47-е место) находится между Ираном и африканской Ганой. США оказались на три строчки ниже, хотя там уже не один месяц продолжаются беспорядки.



Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности – 84,36.



Россия с индексом 40,60 заняла 79-е место из 133 стран мира.



В рейтинге самых криминальных стран Украина заняла первое место среди государств Европы, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на мировые СМИ.Ее индекс преступности – 48,84, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Numbeo.Издание отмечает, что Украина «потеснила Швецию с показателем 47,43 и Францию (47,37), куда который год продолжают переселяться беженцы с Ближнего Востока, являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы».В рейтинг вошла 41 европейская страна.Среди всех стран мира по уровню преступности Украина (47-е место) находится между Ираном и африканской Ганой. США оказались на три строчки ниже, хотя там уже не один месяц продолжаются беспорядки.Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности – 84,36.Россия с индексом 40,60 заняла 79-е место из 133 стран мира. vz.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Украина, преступность, рейтинги, страны География: Украина — статья прочитана 139 раз Комментарии