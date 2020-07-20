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Украину признали самой криминальной страной Европы
В рейтинге самых криминальных стран Украина заняла первое место среди государств Европы, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на мировые СМИ.
Ее индекс преступности – 48,84, пишет «Страна.ua» со ссылкой на Numbeo.
Издание отмечает, что Украина «потеснила Швецию с показателем 47,43 и Францию (47,37), куда который год продолжают переселяться беженцы с Ближнего Востока, являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы».
В рейтинг вошла 41 европейская страна.
Среди всех стран мира по уровню преступности Украина (47-е место) находится между Ираном и африканской Ганой. США оказались на три строчки ниже, хотя там уже не один месяц продолжаются беспорядки.
Самой криминальной страной мира признали Венесуэлу, ее индекс преступности – 84,36.
Россия с индексом 40,60 заняла 79-е место из 133 стран мира.
vz.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Украина, преступность, рейтинги, страны
География: Украина
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