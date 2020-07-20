Лукашенко заявил о планах его оппонентов силой свергнуть власть 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства.



Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля, сообщает



"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства", - сказал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе кампании по выборам главы государства напоминают ему ситуацию 2010 года, когда протестующие попытались ворваться в дом правительства.Такое заявление он сделал 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, отрывок выступления телеканал ОНТ показал 19 июля, сообщает РИА Новости "Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени: ввели санкции, наклоняли, не получается. И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства", - сказал Президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, тогда было 400 агрессивных боевиков, которых силовики знали пофамильно, еще столько же человек, "которые могли там шевелиться", а остальные — зеваки, которых надо было возвращать матерям под расписки.



"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит о том, что пока вот этот вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным. Никто против нас извне нападать не будет, ситуация другая", — добавил Лукашенко.



Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, двоим отказали.



Лукашенко баллотируется на шестой срок.



В ходе кампании задержали ряд оппозиционных политиков и активистов, в стране проходят несанкционированные акции протеста.



После президентских выборов 19 декабря 2010-го, которые выиграл Лукашенко, несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска. Некоторые из собравшихся попытались силой ворваться в Дом правительства. Силовики разогнали собравшихся.



Сотни человек задержали. Несколько десятков, в том числе некоторых кандидатов, привлекли к уголовной ответственности. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования в 2015 году, что в том числе поспособствовало снятию санкций Евросоюза с Белоруссии. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, оппозиция, кандидаты, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 77 раз Комментарии