Представитель Беларуси лидирует в конкурсе молодых исполнителей на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести







Представитель Беларуси Роман Волознев лидирует по итогам первого отделения конкурса молодых исполнителей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2020".



Как сообщили журналистам в дирекции фестиваля, Роман Во́лознев родился 9 марта 1997 года в Минске.



С 2016 – артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Сябры» под управлением А. Ярмоленко.



Окончил Минский государственный колледж искусств (эстрадный вокал), ГИТИС (звукорежиссура), Академию популярной музыки И. Крутого.



2006 – 2010 – солист детской студии арт-группы «Белорусы».



2007, 2008, 2009 – финалист отборочного тура «Детского Евровидения».



2007 – I Премия Республиканского конкурса «Виктория».



2008 – приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Как сообщили журналистам в дирекции фестиваля, Роман Во́лознев родился 9 марта 1997 года в Минске.С 2016 – артист Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Сябры» под управлением А. Ярмоленко.Окончил Минский государственный колледж искусств (эстрадный вокал), ГИТИС (звукорежиссура), Академию популярной музыки И. Крутого.2006 – 2010 – солист детской студии арт-группы «Белорусы».2007, 2008, 2009 – финалист отборочного тура «Детского Евровидения».2007 – I Премия Республиканского конкурса «Виктория».2008 – приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». 2009 – II Премия Международного конкурса «Детская Новая волна».



2010, 2013, 2016 – стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.



2011 – приз Белорусского Союза композиторов на конкурсе «Молодые таланты Беларуси».



2012 – Гран-при конкурса «Молодые таланты Беларуси».



2010 − 2012 – член жюри национального отбора конкурса «Новая Волна».



2013 – участие в концерте «Рождественская песенка года» (Москва, КЗ «Олимпийский»).



2014 – приз «За авторскую импровизацию» Международного конкурса «Jazz-Time» (Солигорск, Беларусь).



2015 – первый творческий концерт; почётная грамота Белорусского Союза композиторов; участие в концерте И. Крутого «На Бис» (Минск-Арена); финалист проекта «Икона сцены».



2016 – I Премия Международного конкурса «Jazz-Time» (Солигорск, Беларусь), выступление в качестве гостя на Международном конкурсе «Новая Волна» (Сочи, Россия).



2017 – выступление в Беларуси в рамках электронных проектов MIKITA, VAL и D.JAZA.



2018 – дебютный альбом «Мгновение».



2019 – финалист шоу «Голос» (Россия).



Участвовал в концертах Президентского оркестра Беларуси, Белорусской государственной филармонии, Инны Афанасьевой, Искуи Абалян.



Автор слов, музыки и аранжировок ко многим собственным песням.



При этом лишь на один балл меньше завоевала представительница Украины Элина Иващенко, но "залогом" ее успеха стал талисман - мишура от хлопушки, которую она, по ее собственному признанию, коллекционирует. И ведущие конкурсной программы не нашли ничего лучшего, как предложить выстрелить из хлопушки в ее присутствии. А потом, когда были объявлены баллы, никому ничего не оставалось признать, что "блестки работают".



Немного хуже выступила представительница Литвы Каролина Лындо.



Как сообщили в дирекции фестиваля, 18-летняя участница родом из города Пабраде. В настоящее время живёт в Вильнюсе.



Учится в консерватории на отделении джазового вокала.



Победительница и обладатель Гран-при национальных и международных вокальных конкурсов.



Выступает не только в Литве, но и за рубежом.



Принимает участие в благотворительных мероприятиях и проектах.



Солистка оркестра под управлением Бронисловаса Вилимаса.



В 2018 году стала третьей на музыкальном телевизионном шоу «Bravo!». По результатам этого конкурса, в котором принимали участие представители Литвы, Латвии и Эстонии, также была удостоена специального приза «Янтарный голос» и награждена путёвкой на участие в международном вокальном конкурсе (Мальта).



В 2020 году заняла четвёртое место на Национальном телевизионном конкурсе «Голос».



Удостоена благодарности Президента Литвы «За музыкальные успехи в национальной культуре».



Фото автора Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: конкурс, Витебск, "Славянский базар" — статья прочитана 186 раз Комментарии