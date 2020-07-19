На теплоходе музыка играет... 🔊 Воспроизвести







Ну, пусть и не на теплоходе, но также атмосферно. 18 июля весь Вильнюс утопал в звуках музыки и аплодисментах. Из каждой улочки литовской столицы доносились звуки музыкальных инструментов и голоса молодых исполнителей.



В субботу, 18 июля, в Вильнюсе прошел День уличной музыки. Это особенный праздник - когда в разных городах Литвы и за рубежом все, кто хочет, выходят поиграть на улицах, площадях или даже на остановках общественного транспорта!



Праздничная программа в столице началась еще днем. Пассажиры автобусов могли встретиться с хором «ARTyn», передвигающимся по городу, и услышать их выступления на остановках общественного транспорта.



Традиция праздника восходит к 2007 году, когда автор идеи - музыкант Андрюс Мамонтовас - отправил своим друзьям электронное письмо с приглашением сыграть на улицах столицы. В субботу, 18 июля, в Вильнюсе прошел День уличной музыки. Это особенный праздник - когда в разных городах Литвы и за рубежом все, кто хочет, выходят поиграть на улицах, площадях или даже на остановках общественного транспорта!Праздничная программа в столице началась еще днем. Пассажиры автобусов могли встретиться с хором «ARTyn», передвигающимся по городу, и услышать их выступления на остановках общественного транспорта.Традиция праздника восходит к 2007 году, когда автор идеи - музыкант Андрюс Мамонтовас - отправил своим друзьям электронное письмо с приглашением сыграть на улицах столицы.



Традиционным и наиболее удобным местом для Дня уличной музыки стал центр Вильнюса и Старый город. Здесь всегда много людей, туристов и прохожих.



Большинство участников фестиваля, а их бывает много, – литовские исполнители, но приветствуются и гости из соседних стран. Выступают как опытные, так и начинающие музыканты со своими авторскими композициями.







Представлены самые разные музыкальные жанры. Когда выходишь из одной улочки, где парень играет на саксофоне романтичную музыку, в улочку, где играет жесткий рок, невольно чувствуешь, как попадаешь в другой мир музыки. Это многообразие делает фестиваль более привлекательным для публики. Каждый находит что-то себе по душе.



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С тех пор фестиваль стал ежегодным и нынче он проводился уже в 14 раз. Стоит отметить что такие музыкальные представления востребованы, люди с удовольствием останавливаются и слушают хорошую музыку прямо на улице, отвлекаясь на некоторое время от повседневных дел и забот.Традиционным и наиболее удобным местом для Дня уличной музыки стал центр Вильнюса и Старый город. Здесь всегда много людей, туристов и прохожих.Большинство участников фестиваля, а их бывает много, – литовские исполнители, но приветствуются и гости из соседних стран. Выступают как опытные, так и начинающие музыканты со своими авторскими композициями.Представлены самые разные музыкальные жанры. Когда выходишь из одной улочки, где парень играет на саксофоне романтичную музыку, в улочку, где играет жесткий рок, невольно чувствуешь, как попадаешь в другой мир музыки. Это многообразие делает фестиваль более привлекательным для публики. Каждый находит что-то себе по душе. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, День уличной музыки География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 233 раза Комментарии