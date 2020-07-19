Главная >> Новости >> культура, в странах Балтии >> "На теплоходе музыка играет..."

На теплоходе музыка играет...





Ну, пусть и не на теплоходе, но также атмосферно. 18 июля весь Вильнюс утопал в звуках музыки и аплодисментах. Из каждой улочки литовской столицы доносились звуки музыкальных инструментов и голоса молодых исполнителей.

В субботу, 18 июля, в Вильнюсе прошел День уличной музыки. Это особенный праздник - когда в разных городах Литвы и за рубежом все, кто хочет, выходят поиграть на улицах, площадях или даже на остановках общественного транспорта!

Праздничная программа в столице началась еще днем. Пассажиры автобусов могли встретиться с хором «ARTyn», передвигающимся по городу, и услышать их выступления на остановках общественного транспорта.

Традиция праздника восходит к 2007 году, когда автор идеи - музыкант Андрюс Мамонтовас - отправил своим друзьям электронное письмо с приглашением сыграть на улицах столицы.
С тех пор фестиваль стал ежегодным и нынче он проводился уже в 14 раз. Стоит отметить что такие музыкальные представления востребованы, люди с удовольствием останавливаются и слушают хорошую музыку прямо на улице, отвлекаясь на некоторое время от повседневных дел и забот.

Традиционным и наиболее удобным местом для Дня уличной музыки стал центр Вильнюса и Старый город. Здесь всегда много людей, туристов и прохожих.

Большинство участников фестиваля, а их бывает много, – литовские исполнители, но приветствуются и гости из соседних стран. Выступают как опытные, так и начинающие музыканты со своими авторскими композициями.



Представлены самые разные музыкальные жанры. Когда выходишь из одной улочки, где парень играет на саксофоне романтичную музыку, в улочку, где играет жесткий рок, невольно чувствуешь, как попадаешь в другой мир музыки. Это многообразие делает фестиваль более привлекательным для публики. Каждый находит что-то себе по душе.

Фото автора



Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, День уличной музыки
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 233 раза
добавлена сегодня, 19 июля, 19:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка