Представитель Литвы завоевал первую премию детского конкурса на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести







Представитель Литвы Криступас Кэрулис завоевал первую премию детского конкурса исполнителей эстрадной песни на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Награждение состоялось днем 19 июля на открытой площадке возле концертного зала "Витебск" - на той самой, на которой в нынешнем году проходили конкурсные выступления.



Гран-при же завоевала представительница Белоруссии Ангелина Ломако. Как сообщили в дирекции фестиваля, Ангелина Ломако родилась 9 июня 2006 года. Окончила седьмой класс гимназии № 192 (Минск).



2015 – финалистка телепроекта «Я пою».



2016 – III Премия Республиканского конкурса «Халі-хало»; I Премия Республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси», вокального конкурса «Юморинка», международных конкурсов «Калядная зорка», «Newstyle»; Гран-при конкурсной шоу-программы «Маленькая фея». Гран-при же завоевала представительница Белоруссии Ангелина Ломако. Как сообщили в дирекции фестиваля, Ангелина Ломако родилась 9 июня 2006 года. Окончила седьмой класс гимназии № 192 (Минск).2015 – финалистка телепроекта «Я пою».2016 – III Премия Республиканского конкурса «Халі-хало»; I Премия Республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси», вокального конкурса «Юморинка», международных конкурсов «Калядная зорка», «Newstyle»; Гран-при конкурсной шоу-программы «Маленькая фея». 2017 – III Премия Международного конкурса «Золотая пчёлка»; II Премия Международного конкурса «Скрыжаваннi»; I Премия Республиканского творческого фестиваля «Рождественские встречи», международных конкурсов «Вечная слава героям», «Музыки свет», «Музыкальный калейдоскоп».



2017, 2018 – финалистка национальных детского «Евровидения» и Международного детского музыкального конкурса «Витебск».



2018 – финалистка телепроекта «Во весь голос» (Москва, Россия), I Премия Республиканского конкурса «Эстрада субботнего вечера», Гран-при Международного конкурса «Музыки свет».



2018, 2019 – специальные дипломы Республиканского радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусi».



2019 – II Премия Международного конкурса «Халi-Хало» (Новополоцк, Беларусь), I Премия Международного конкурса «Беларускiя сустрэчы», диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства» Постоянного комитета Союзного государства (Анапа, Россия), ведущая официальной церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»



Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.



Вторую премию разделили Жасмин Тлеумбетова из Казахстана и Владимир Серков из России.



Лауреатами III премии стали молдованка Богдана-Бьянка Вистерничану и украинка Анастасия Мартынюк. Белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России.



Фото автора Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: конкурс, Витебск, "Славянский базар" — статья прочитана 192 раза Комментарии