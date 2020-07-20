Polityka Польша : российские пранкеры одурачили и записали Дуду. Кто за это ответит? 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Aleksandra Szmigiel



Что не сработало, где в системе есть дыра, позволяющая дозвониться до президента и задавать ему глупые вопросы? Издание называет инцидент со звонком российского пранкера польскому президенту позорным провалом государственных служб, посягательством на авторитет польского государства и фейковым покушением на главу государства.



От этого разговора болят сначала уши, потом голова, а у более чувствительных людей может разболеться и сердце. Президент Польской Республики Анджей Дуда (Andrzej Duda) спустя несколько часов после переизбрания позволил втянуть себя в странный разговор с человеком, выдававшим себя за генерального секретаря ООН, но говорившим таким языком и о таких темах, которых в дежурной поздравительной беседе настолько высокопоставленное лицо касаться не должно. От этого разговора болят сначала уши, потом голова, а у более чувствительных людей может разболеться и сердце. Президент Польской Республики Анджей Дуда (Andrzej Duda) спустя несколько часов после переизбрания позволил втянуть себя в странный разговор с человеком, выдававшим себя за генерального секретаря ООН, но говорившим таким языком и о таких темах, которых в дежурной поздравительной беседе настолько высокопоставленное лицо касаться не должно. Дуду записали, канцелярия президента подтверждает



Собеседниками оказались российские шутники, интернет-пранкеры. Даже если они формально не связаны с российскими ФСБ, ГРУ или другими органами путинской империи, то в любом случае обслуживают ее интересы, вскрывая некомпетентность контрразведывательных служб и чиновничьего окружения западных лидеров. Им удалось обмануть Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона, а сейчас — Анджея Дуду.



Они выбрали идеальный момент, позвонив президенту, по всей видимости, в ночь после выборов, когда эмоции брали верх над рассудком, а сумятица избирательной кампании заставляла забыть о процедурах. Россияне выдавали себя за высокопоставленное иностранное лицо: не государственного лидера или действующего политика, а человека, пользующегося всеобщим уважением, которому нельзя отказать в разговоре, даже если он звонит посреди ночи.



Запись беседы разместили в Ютубе. Российским пропагандистским СМИ даже не придется ее распространять. Аудитория появляется сама, ведь всем хочется ее послушать, сначала скептически, выискивая признаки дипфейка, а потом, узнав, что подлинность беседы подтвердили, со смущением или возмущением.



Запись с Дудой. Кто не выполнил свои обязанности?



Все сейчас задаются вопросами, как такое могло произойти, кто несет за это ответственность, что предпринять и какие выводы извлечь на будущее. Исчерпывающие объяснения должны получить не только граждане и избиратели, но и само государство как структура. Что не сработало, кто не выполнил свои обязанности, где в системе есть дыра, позволяющая дозвониться до президента и задавать ему глупые вопросы? Сложно не назвать этот инцидент позорным провалом работников государственных структур страны, которая якобы особенно чутко реагирует на российскую дезинформацию, пропаганду, фальшивые новости и манипуляции. Если подойти к делу со всей серьезностью и счесть размещаемые в интернете видеоролики оружием информационной войны, можно даже вести речь о посягательстве на авторитет польского государства. Говоря еще более серьезно, мы имели дело с фейковым покушением на главу государства, которое не смогли предотвратить отвечающие за коммуникационную безопасность службы и которого не смог избежать он сам.



Дуда утратил бдительность



Содержание разговора говорит о том, что бдительность утратило также само первое лицо государства. Русские, белорусы и украинцы, даже если они учились или долго жили в Великобритании или США, зачастую имеют проблемы с произношением. Каждый, кто вращался в международной среде и слышал человека с востока, говорящего по-английски, поймет, что я имею в виду. Президент Дуда не распознал этот акцент и не задумался, почему так звучит речь португальца Антониу Гутерриша (António Guterres). Правда, было слышно, что президента по меньшей мере удивило содержание задаваемых ему вопросов, в особенности о польско-украинских отношениях, но ему не пришло в голову завершить этот странный разговор на собственных условиях.



Более того, он сам позволил себе сделать комментарии, которых в эпоху, когда все записывается, ему следовало бы избегать даже в неофициальных телефонных беседах. Он мог помнить, что по поводу неудачных высказываний приходилось объясняться в том числе людям, которых охраняют еще более тщательно. Я осознанно не привожу здесь конкретных фрагментов разговора, чтобы не давать пищу враждебно настроенным в отношении Польши распространителям цитат из прессы. Запись находится на общедоступном ресурсе, послушать ее может каждый желающий. Я не буду также подтрунивать над английским языком Дуды (по этому вопросу мнения расходятся), но я бы лично предпочитал, чтобы распространенный в среде мировых лидеров язык, которым пользуются на площадках НАТО, ООН и Европейского Союза, был для польского президента чуть менее чуждым.



Не будем обманываться



Ситуация была и страшной, и смешной. В ближайшие часы, а, возможно, дни, мы станем свидетелями такого же комичного и ужасающего, как сама беседа, спектакля. Люди из окружения президента, его приспешники в прессе, представители правящей партии уже начали уверять поляков, что Дуда вовсе не опозорился, ведь он не позволил втянуть себя в опасные рассуждения, поэтому не стоит преувеличивать, ничего страшного не произошло. Не будем обманываться. Можно легко себе вообразить, что бы началось, если бы точно также одурачили и записали кого-нибудь из лидеров оппозиции, например, Рафала Тшасковского (Rafał Trzaskowski) или предыдущего президента Бронислава Коморовского (Bronisław Komorowski), когда тот занимал президентский пост. Если мы осознаем, что в такие унизительные ситуации не попадал раньше ни один польский президент или премьер, мы увидим масштаб нынешнего провала.



Автор: Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński) для Polityka, Польша, перевод Собеседниками оказались российские шутники, интернет-пранкеры. Даже если они формально не связаны с российскими ФСБ, ГРУ или другими органами путинской империи, то в любом случае обслуживают ее интересы, вскрывая некомпетентность контрразведывательных служб и чиновничьего окружения западных лидеров. Им удалось обмануть Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона, а сейчас — Анджея Дуду.Они выбрали идеальный момент, позвонив президенту, по всей видимости, в ночь после выборов, когда эмоции брали верх над рассудком, а сумятица избирательной кампании заставляла забыть о процедурах. Россияне выдавали себя за высокопоставленное иностранное лицо: не государственного лидера или действующего политика, а человека, пользующегося всеобщим уважением, которому нельзя отказать в разговоре, даже если он звонит посреди ночи.Запись беседы разместили в Ютубе. Российским пропагандистским СМИ даже не придется ее распространять. Аудитория появляется сама, ведь всем хочется ее послушать, сначала скептически, выискивая признаки дипфейка, а потом, узнав, что подлинность беседы подтвердили, со смущением или возмущением.Все сейчас задаются вопросами, как такое могло произойти, кто несет за это ответственность, что предпринять и какие выводы извлечь на будущее. Исчерпывающие объяснения должны получить не только граждане и избиратели, но и само государство как структура. Что не сработало, кто не выполнил свои обязанности, где в системе есть дыра, позволяющая дозвониться до президента и задавать ему глупые вопросы? Сложно не назвать этот инцидент позорным провалом работников государственных структур страны, которая якобы особенно чутко реагирует на российскую дезинформацию, пропаганду, фальшивые новости и манипуляции. Если подойти к делу со всей серьезностью и счесть размещаемые в интернете видеоролики оружием информационной войны, можно даже вести речь о посягательстве на авторитет польского государства. Говоря еще более серьезно, мы имели дело с фейковым покушением на главу государства, которое не смогли предотвратить отвечающие за коммуникационную безопасность службы и которого не смог избежать он сам.Содержание разговора говорит о том, что бдительность утратило также само первое лицо государства. Русские, белорусы и украинцы, даже если они учились или долго жили в Великобритании или США, зачастую имеют проблемы с произношением. Каждый, кто вращался в международной среде и слышал человека с востока, говорящего по-английски, поймет, что я имею в виду. Президент Дуда не распознал этот акцент и не задумался, почему так звучит речь португальца Антониу Гутерриша (António Guterres). Правда, было слышно, что президента по меньшей мере удивило содержание задаваемых ему вопросов, в особенности о польско-украинских отношениях, но ему не пришло в голову завершить этот странный разговор на собственных условиях.Более того, он сам позволил себе сделать комментарии, которых в эпоху, когда все записывается, ему следовало бы избегать даже в неофициальных телефонных беседах. Он мог помнить, что по поводу неудачных высказываний приходилось объясняться в том числе людям, которых охраняют еще более тщательно. Я осознанно не привожу здесь конкретных фрагментов разговора, чтобы не давать пищу враждебно настроенным в отношении Польши распространителям цитат из прессы. Запись находится на общедоступном ресурсе, послушать ее может каждый желающий. Я не буду также подтрунивать над английским языком Дуды (по этому вопросу мнения расходятся), но я бы лично предпочитал, чтобы распространенный в среде мировых лидеров язык, которым пользуются на площадках НАТО, ООН и Европейского Союза, был для польского президента чуть менее чуждым.Ситуация была и страшной, и смешной. В ближайшие часы, а, возможно, дни, мы станем свидетелями такого же комичного и ужасающего, как сама беседа, спектакля. Люди из окружения президента, его приспешники в прессе, представители правящей партии уже начали уверять поляков, что Дуда вовсе не опозорился, ведь он не позволил втянуть себя в опасные рассуждения, поэтому не стоит преувеличивать, ничего страшного не произошло. Не будем обманываться. Можно легко себе вообразить, что бы началось, если бы точно также одурачили и записали кого-нибудь из лидеров оппозиции, например, Рафала Тшасковского (Rafał Trzaskowski) или предыдущего президента Бронислава Коморовского (Bronisław Komorowski), когда тот занимал президентский пост. Если мы осознаем, что в такие унизительные ситуации не попадал раньше ни один польский президент или премьер, мы увидим масштаб нынешнего провала.Автор: Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński) для Polityka, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: генсек, ООН, пранкеры, Дуда География: Польша — статья прочитана 160 раз Комментарии