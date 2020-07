Камингаут-харакири, или Либерализм — всё 🔊 Воспроизвести Фото: Lorie Shaull



Ну, конечно, не совсем всё. И даже — глядя вокруг — совсем как будто наоборот: мировые СМИ и социальная повестка мира полностью захвачены либеральными трендами, левачье BLM крушит памятники белой культуры, антифа в Сиэтле косплеит “Парижскую коммуну”… ЛГБТ, феминистки, цветные и прочие меньшинства уже не просто заявляют о своих правах, а примеряют кожаные тужурки комиссаров грядущего Нового Мирового Порядка, а в либеральном Миннеаполисе им, кажется, уже готовы даже выдать мандаты. Всё это так, всё так. Но!



Какая-то точка невозврата в этом наступательном демарше плохо контролируемого хаоса, кажется, оказалась пройдена. А всякий вменяемый человек с умом и сердцем, понаблюдав последние недели за происходящим в англосаксонском мире, получил тот необходимый и достаточный концентрат леволиберальной идеи, за которым неизбежно должно следовать: спасибо, больше не надо. Умному, как говорится, достаточно. Молчаливое большинство традиционного мира по все стороны океанов молча делает выводы. Ну, конечно, не совсем всё. И даже — глядя вокруг — совсем как будто наоборот: мировые СМИ и социальная повестка мира полностью захвачены либеральными трендами, левачье BLM крушит памятники белой культуры, антифа в Сиэтле косплеит “Парижскую коммуну”… ЛГБТ, феминистки, цветные и прочие меньшинства уже не просто заявляют о своих правах, а примеряют кожаные тужурки комиссаров грядущего Нового Мирового Порядка, а в либеральном Миннеаполисе им, кажется, уже готовы даже выдать мандаты. Всё это так, всё так. Но!Какая-то точка невозврата в этом наступательном демарше плохо контролируемого хаоса, кажется, оказалась пройдена. А всякий вменяемый человек с умом и сердцем, понаблюдав последние недели за происходящим в англосаксонском мире, получил тот необходимый и достаточный концентрат леволиберальной идеи, за которым неизбежно должно следовать: спасибо, больше не надо. Умному, как говорится, достаточно. Молчаливое большинство традиционного мира по все стороны океанов молча делает выводы.



Дети света составляют самую заметную часть человечества, а дети тьмы — абсолютное меньшинство. И всё же первые являются объектом своего рода дискриминации, которая ставит их в положение моральной неполноценности по отношению к своим противникам, которые часто занимают стратегические позиции в правительстве, в политике, в экономике и в средствах массовой информации. По-видимому, необъяснимым образом, добро держат в заложниках злые и те, кто помогает им либо из собственных интересов, либо из страха… И кажется, что дети тьмы — которых мы можем легко отождествить с глубинным государством, против которого вы мудро возражаете, и которое яростно ведёт войну против вас в эти дни — решили показать свои карты, так сказать, раскрывая свои планы… Кажется, они настолько уверены в том, что уже всё под контролем, что оставили в стороне осмотрительность, которая до сих пор хотя бы частично скрывала их истинные намерения… Не удивлюсь, если через несколько месяцев мы снова узнаем, что за очередными актами вандализма и насилия скрываются те, кто надеется извлечь выгоду из разрушения общественного порядка, чтобы построить мир без свободы: “Solve et Coagula” (растворяй и сгущай, написано на руках Бафомета), как звучит масонский девиз...



Мейнстримные либеральные СМИ с досадой сообщают, что две трети американцев выступают против реформирования полиции и снижения её субсидирования. Даже среди избирателей демократов половина — против идеи наказания полиции за “дело Флойда”.



Популярность Трампа растет и среди американских евреев, традиционно голосующих за демократов. Особенно после погромов в Лос-Анджелесе, где нападениям подверглись несколько синагог и других еврейских культовых объектов.



Погромщики BLM осквернили даже статую Рауля Валленберга, шведского дипломата, который использовал свой дипломатический статус, чтобы спасти тысячи венгерских евреев во время ВМВ. Резко осудила эти погромы Сионистская организация Америки (ZOA). И хотя все прочие еврейские организации, солидаризируясь с демократами, отмолчались, можно говорить о расколе еврейского мира Америки.



И совсем уж вопиющий факт: невиданный со времён Рейгана рост популярности Трампа среди чёрных. Разумеется, не среди маргиналов гетто, откуда культур-большевики черпают массы погромщиков, а среди состоявшихся чёрных старшего поколения, принимающих традиционные ценности западного мира.



Фото: Palácio do Planalto



Даже среди наших либералов заметны раскол и брожение. Ксения Собчак обрушилась на погромщиков, гневно называя их большевиками и резюмируя: нет, такой Америки мы не хотели… “Новая газета” растерянно комментирует репрессии, которым подвергся самый кассовый в истории фильм Голливуда “Унесённые ветром”, тенденции “новой этики” и “этического разноса”, через который придётся теперь пройти всему старому мировому кинематографу. А Александр Генис в материале “Новой” с говорящим названием “Лето тревоги нашей” шлёт с Американщины весточку: “Лучшее, что тут можно придумать, — переждать эти дни в стороне. Ведь пока американские города кипят и бесятся, остальная Америка смотрит на них по телевизору и с ужасом”…



И хотя либеральные СМИ продолжают публиковать победные реляции о росте популярности Байдена, можно уверенно говорить, что здесь мы имеем дело со случаем так называемого вранья. Запуганные люди просто бояться говорить о своих симпатиях. Ведь всякое неосторожное слово и даже неосторожное молчание в минуты торжественных клятв верности делу Партии (BLM) грозит увольнением с работы, лишением гражданского статуса и травлей.



Итак, новое переиздание “шестидесятвосьмых” с экзальтированными либералами, заковывающими себя в цепи и целующими чёрным ботинки; полицией и Нацгвардией, встающими на колени в знак презрения к “стране-расисту”; снос десятков памятников мародёрствующей толпой по всему англосаксонскому миру (не только генералам Конфедерации, но и Колумбу, адмиралам Нельсону, Дрейку и прочим “белым расистам”); наконец, обожествление уголовника, подвигом которого (не считая грабежей и угроз огнестрелом беременной женщине) стало упокоение под коленом копа от передоза, — как-то не слишком вдохновило подавляющее большинство людей по всему миру, резонно решивших, что оставаться на стороне правопорядка и здравого смысла благоразумнее, чем вставать на сторону хаоса…



Одним словом, за последние недели либеральная идея совершила настоящий камингаут, самоубийственный камингаут, камингаут-харакири, засветив на весь мир свиную харю демона, на секунду высунувшегося из своей тени.



Однако, поскольку миром давно уже правит не здравый смысл, а хитроумные комбинации симулякров, уповать на беспроблемную победу закона и порядка на предстоящих в ноябре выборах не слишком стоит.



Вспомним, как подавление бунта сексуально озабоченных студентов в 1968-м принесло генералу де Голлю безусловную (75% голосов!) победу на выборах. Тогда же, на волне молодежных бунтов, в США победил Ричард Никсон, обещавший “закон и порядок” (а независимому кандидату, сенатору Джорджу Уолласу, лозунги расовой сегрегации принесли почти 10 миллионов голосов!)



Однако, в феврале 1969-го де Голлю всё-таки пришлось уйти, в 1974-м леволибералы дотравили Никсона, и мир покатился к сегодняшнему “обнулению” и новому переизданию “шестьдесятвосьмых”.







Джордж Уоллас, Ричард Никсон и Генерал де Голль



Фото: Marion S. Trikosko, Department of Defense, Eric Koch соответственно



Вот вам, пожалуйста, фактология к беатификации в виде краткой выписки из медзаключения по составу крови почившего:



1) Fentanyl 11 ng/mL



2) Norfentanyl 5.6 ng/mL



3) 4-ANPP 0.65 ng/mL



4) Methamphetamine 19 ng/mL



5) 11-Hydroxy Delta-9 THC 1.2 ng/mL; Delta-9 Carboxy THC 42 ng/mL; Delta-9 THC 2.9 ng/mL



6) Cotinine positive



7) Caffeine positive



Но увидели мы нечто ещё более гротескное: золочёный катафалк, запряжённый упряжкой белых лошадей и мэра Миннеаполиса, рыдающего над золотым гробом смуглого рыцаря на каких-то совершенно фантастических бурлеск-шоу-похоронах. Сцена, заставившая меня в очередной раз испытать гордость за величие русской литературы и её могучий дар предвидения: Владимир Сорокин был прав, а мой ум, скептически оценивающий гораздо более целомудренные страницы писателя — нет…



Однако, если такие космические вершины лицемерия могут быть взяты так вот, почти шутя, что же скрывает от нас наше неизменно светлое завтра?



Джордж Флойд | Taymaz Valley



Решение городского совета Миннеаполиса расформировать городскую полицию, заменив её отрядами самообороны, кажется, несколько приоткрывает завесу: Ночной Дозор реввоенсовета типичного американского города, который ведут трансгендер-антифа, лесби-феминистка и боевик “чёрных пантер”, вооружённые мандатом, дающим право на отстрел белых супрематистов — вот она, чудотворная икона, “святая троица” прекрасного нового мира!



Как же это стало возможным? И почему именно Америке попущено оказалось явить этот странный лик Ада? По всей видимости, именно потому, что беспримерное лицемерие — в её природе. Это нечто действительно религиозное, глубинное, идущее из самой природы пуританизма. И неграм в этом смысле слишком обольщаться не стоит: они будут выпилены, как только справятся с геноцидом белой расы и станут новому миру более не нужны; как были выпилены английские, а затем русские крестьяне, становившиеся, каждые в своё время, топливом революции.



А пока просто давайте вспомним классического отца-пилигрима, основателя Америки как мы его знаем. Твёрдый, как дерево, пуританин, убеждённый в своём онтологическом превосходстве над всем остальным человечеством, проклятым и отвергнутым, согласно “Доктрине предопределения”, Богом, не мог быть до конца уверен (исключая, разумеется, высшую элиту “святых”) и в собственной избранности. А потому внутри себя всегда таил страх оказаться отверженным. Что в условиях первых пуританских поселений Восточного побережья означало изгнание и верную смерть. Потому пуританин вынужден был вечно носить маску человека, которому неизменно сопутствует успех, что, согласно пуританской морали, и есть первый и главный признак избранности. Отсюда — вечно сияющие глаза американцев, их невыносимо искусственные улыбки, их новенькие, в смазке, — будто только что принесли из магазина и распаковали — лица. Такова природа фантастического американского лицемерия.



Кстати, американские южане, будучи в большинстве своём англиканами, оказались избавлены от этого кошмара. Почитая себя потомками армии кавалеров короля Карла, они культивировали в себе благородный дух старой аристократии, который почил на лицах лучших из их героев: Генерал Ли, президент Дэвис — всё это были красивые и по-настоящему благородные люди. Понятна онтологическая ненависть к ним потомков пуритан, тем более, хтонического порождения чёрного гетто. (Кстати сказать, никогда, ни до ни после, чёрному населению Америки не жилось так хорошо, как на предвоенном Юге. О чём, возможно, следовало бы написать отдельно).



Другой важнейший симптом сегодняшней катастрофы американского духа — порождение того же его сектантского прошлого. И сегодня, как и пару веков назад, всякий американец — это, прежде всего, значок на лацкане его пиджака: значок члена клуба, престижного вуза, церкви, конгрегации, определяющий его статус. Ведь стать кем-то в Америке (а в прежние времена просто — выжить) было гораздо проще, будучи членом сообщества: общины, национального анклава, клуба, “семьи”. Средний американец, вынужденный всегда и везде транслировать идеологию своей секты, как правило, лишён своего мнения. Личность его стёрта, как белый лист, на котором так легко написать знаки любой идеологии.



Причём чем ближе к вершине американского общества, тем знак этого “культурного кода” сияет ярче. Простые американцы, — реднеки, фермеры с их естественным и ясным образом жизни — лишены этого проклятия. Им поражены мегаполисы, где нормальное человеческое общество заменил конгломерат сект, а человек потерялся и умер в бесчисленных структурах.



Ведущая на сегодняшний день американская секта — Демпартия, её идеология — неолиберализм и глобализм, её ведущий пастор — СNN…



Фото: Lorie Shaull



“Человек в Америке выветрился”, как заметил ещё Пушкин. Осталась маска, раскрашенный гроб, за которыми — “похоть очей и гордость житейская” …



Массовое обезличивание человека — имя этому злу. Вот она, армия смерти, которую собирает сегодня по всему миру движение BLM. Кстати, обратившееся сегодня в одного из ведущих спонсоров Демпартии. Десятки миллионов долларов пожертвований, которые собирает BLM по всему миру, через сеть НКО, вроде широко известной “ActBlue”, идут прямиком в штаб Сонного Джо на предвыборную кампанию 2020.



И всё же, всё же — в большинстве своём мир остаётся ещё нормальным. Америка реднеков — всё ещё нормальна. Европа — вдали от мегаполисов (я видел её своими глазами) — всё ещё нормальна. Когда дьявол проговаривается (что из нетерпения и чрезмерной наглости с ним нередко случается) — он проигрывает: открываются вдруг все его пустые наперстки.



Так называемая “коммуна в Сиэтле”, кажется, окончательно расставила точки над “i”, сжигая мосты и развязывая Трампу руки. Нужны ли ещё доказательства того, что “Антифа” — организация террористическая? Что BLM — это просто анархо-бандитизм?



Вероятно, бунт этой анархо-большевистской банды скоро сойдёт на нет, чтобы с новой силой вспыхнуть уже осенью. Остаётся надеяться, что Трамп не потратит это время впустую, консолидируя вокруг себя все, остающиеся в здравом уме силы, особенно — людей в погонах, которых, будем надеяться, не успели до конца растлить ни неоконы, ни глубинное государство. И мы ведь ещё не видели ответного хода Порядка (мгновенный арест основных фигурантов погромов был бы, вероятно, лучшим решением).



В заключение кратко подведём резюме этой притчи: бандит в золочёном гробу в ореоле святости, и власть, лицемерно над ним рыдающая, итогом своим неизбежно будут иметь беззаконие. Свершение тайны которого мы воочию и наблюдаем все эти дни: Вавилон, город крепкий, шатается и готов пасть. И да, вот ещё что: нам с вами повезло жить в самое невероятное, и, наверное, интересное время этого мира — и в этом уж точно нет никаких сомнений.



