Генпрокурор США обвинил американские компании в уступчивости по отношению к Китаю 🔊 Воспроизвести Уильям Барр



Критика генпрокурора направлена в адрес технологических гигантов и голливудских компаний, передает



Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг выступил с критикой в адрес голливудских компаний, в том числе Walt Disney, а также в адрес таких технологических гигантов, как Apple, Alphabet, Google и Microsoft, осудив их позицию в отношении Китая.



«Такие корпорации, как Google, Microsoft, Yahoo и Apple, проявляют слишком большую готовность сотрудничать с (Коммунистической партией Китая)», – сказал Барр. Он добавил, что Голливуд регулярно уступает давлению и подвергает цензуре свои фильмы, «чтобы задобрить Коммунистическую партию Китая». Критика генпрокурора направлена в адрес технологических гигантов и голливудских компаний, передает ГОЛОС АМЕРИКИ Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг выступил с критикой в адрес голливудских компаний, в том числе Walt Disney, а также в адрес таких технологических гигантов, как Apple, Alphabet, Google и Microsoft, осудив их позицию в отношении Китая.«Такие корпорации, как Google, Microsoft, Yahoo и Apple, проявляют слишком большую готовность сотрудничать с (Коммунистической партией Китая)», – сказал Барр. Он добавил, что Голливуд регулярно уступает давлению и подвергает цензуре свои фильмы, «чтобы задобрить Коммунистическую партию Китая». Представители компаний и китайского посольства в Вашингтоне комментариев пока не дают. Apple от комментариев воздержалась.



«Я полагаю, Уолт Дисней был бы разочарован, увидев, как основанная им компания ведет дела с иностранными диктатурами нашего времени», – сказал Барр, выступая в Президентском музее Джеральда Р. Форда в Мичигане.



Барр упрекнул американские компании в том, что они проявляют излишнюю уступчивость ради обеспечения доступа к обширному китайскому рынку.



«Коммунистическая партия Китая мыслит десятилетиями и веками, в то время как мы склонны концентрироваться на следующем квартальном отчете, – отметил Барр. –Крупные американские технологические компании также позволили себе стать пешками китайского влияния».



В последние месяцы в американо-китайских отношениях наблюдается обострение, связанное с разногласиями по таким вопросам, как глобальная пандемия коронавируса, дисбаланс в торговле, подавление протестов в Гонконге, экспансия Пекина в Южно-Китайском море и притеснение мусульманского меньшинства в Китае.



Барр высказал мнение, что смартфоны iPhone от компании Apple «не продавались бы (в Китае), если бы были надежно защищены от проникновения китайских властей». Он предположил, что американские технологические компании используют «двойной стандарт».



Барр напомнил, что после введения нового закона о национальной безопасности в Гонконге, Facebook, Google, Twitter и LinkedIn объявили о приостановке рассмотрения правительственных запросов на получение пользовательских данных.



«Действуя сообща, они могут стать достойным примером для других американских компаний в сопротивлении коррумпированному и диктаторскому правлению Коммунистической партии Китая», – сказал генпрокурор. golos-ameriki.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Китай, санкции, генпрокурор — статья прочитана 69 раз Комментарии