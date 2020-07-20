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Госдума РФ может ужесточить наказания за преступления против пожилых людей
Преклонный возраст потерпевших может стать отягчающим обстоятельством при назначении наказания по уголовным делам, сообщает НТВ.
Депутаты Госдумы предложили внести поправки в законодательство о том, что преступления в отношении людей старше 75 лет являются отягчающим обстоятельством при назначении судом наказания.
Светлана Бессараб, депутат Госдумы: «У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая. Преступникам с ней работать проще всего».
Если законопроект примут, возраст потерпевших старше 75 лет станет таким же отягчающим обстоятельством, как и когда преступления совершают в отношении беременных, малолетних, а также других беспомощных лиц. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации. Сенаторы подчеркивают, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию.
ntv.ru
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: преступление, наказание, пожилые
География: Россия
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