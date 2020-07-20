Госдума РФ может ужесточить наказания за преступления против пожилых людей 🔊 Воспроизвести



Преклонный возраст потерпевших может стать отягчающим обстоятельством при назначении наказания по уголовным делам, сообщает



Депутаты Госдумы предложили внести поправки в законодательство о том, что преступления в отношении людей старше 75 лет являются отягчающим обстоятельством при назначении судом наказания.



Светлана Бессараб, депутат Госдумы: «У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая. Преступникам с ней работать проще всего».



Если законопроект примут, возраст потерпевших старше 75 лет станет таким же отягчающим обстоятельством, как и когда преступления совершают в отношении беременных, малолетних, а также других беспомощных лиц. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации. Сенаторы подчеркивают, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию.



Преклонный возраст потерпевших может стать отягчающим обстоятельством при назначении наказания по уголовным делам, сообщает НТВ Депутаты Госдумы предложили внести поправки в законодательство о том, что преступления в отношении людей старше 75 лет являются отягчающим обстоятельством при назначении судом наказания.«У людей этой группы в большинстве случаев теряются многие когнитивные функции. Это приводит к тому, что человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая. Преступникам с ней работать проще всего».Если законопроект примут, возраст потерпевших старше 75 лет станет таким же отягчающим обстоятельством, как и когда преступления совершают в отношении беременных, малолетних, а также других беспомощных лиц. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации. Сенаторы подчеркивают, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию. ntv.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: преступление, наказание, пожилые География: Россия — статья прочитана 169 раз Комментарии