NYT: хакеры из США и Великобритании причастны к взлому аккаунтов в Twitter

Один из хакеров рассказал, что ему еще нет 30 лет, и живет он на западном побережье США, другому 19 лет, он находится в Англии, передает



Группа молодых хакеров, в том числе из США и Великобритании, причастна к совершенному в среду скоординированному взлому аккаунтов в Twitter. Об этом сообщила газета The New York Times.



Согласно версии газеты, ключевую роль во взломе сыграл некий хакер, известный под именем Кирк. Он, предположительно, получил доступ к внутренним системам компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Это позволило ему частично контролировать учетные записи многих известных людей и компаний.



По сведениям The New York Times, Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter. Они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится. В кругах хакеров Кирк ранее не был широко известен. Издание не располагает информацией о его личности.



В среду вечером на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось получить более $120 тыс.



В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.