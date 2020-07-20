NYT: хакеры из США и Великобритании причастны к взлому аккаунтов в Twitter

Один из хакеров рассказал, что ему еще нет 30 лет, и живет он на западном побережье США, другому 19 лет, он находится в Англии, передает ТАСС
Группа молодых хакеров, в том числе из США и Великобритании, причастна к совершенному в среду скоординированному взлому аккаунтов в Twitter. Об этом сообщила газета The New York Times.
Издание утверждает, что его журналисты установили связь с несколькими людьми, которые имеют отношение к произошедшему. Один из хакеров рассказал, что ему еще нет 30 лет, а живет он на западном побережье США. Другому 19 лет, он находится в Англии.
Согласно версии газеты, ключевую роль во взломе сыграл некий хакер, известный под именем Кирк. Он, предположительно, получил доступ к внутренним системам компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Это позволило ему частично контролировать учетные записи многих известных людей и компаний.
По сведениям The New York Times, Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter. Они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится. В кругах хакеров Кирк ранее не был широко известен. Издание не располагает информацией о его личности.
В среду вечером на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось получить более $120 тыс.
В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
По сведениям The New York Times, Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter. Они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится. В кругах хакеров Кирк ранее не был широко известен. Издание не располагает информацией о его личности.
В среду вечером на страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно последним данным агентства Bloomberg, хакерам удалось получить более $120 тыс.
В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
youtube.com/watch?v=_8cGr4enVLk