Литва в лидерах ЕС по количеству законнорожденных детей 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



Также высокие показатели были зарегистрированы в Греции, Хорватии, и Польше. Число рождений в браке в этих странах превышало 70 процентов, сообщает



"Это свидетельствует о новых моделях формирования семьи наряду с более традиционной моделью, когда дети рождались в браке. Внебрачные роды происходят во внебрачных отношениях, среди сожителей и одиноких родителей", - говорится в сообщении.



Между тем Литва вошла в список стран Евросоюза, в которых большая часть детей рождалась в браке. Показатель, рассчитанный для балтийской республики, составил 73,6 процента. Также высокие показатели рождений в браке наблюдались в Греции (88,9), Хорватии (79,3) и Польше (73,6). Также высокие показатели были зарегистрированы в Греции, Хорватии, и Польше. Число рождений в браке в этих странах превышало 70 процентов, сообщает Sputnik Литва . В 2018 году доля младенцев, рожденных вне брака в ЕС, составила 42 процента, свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat."Это свидетельствует о новых моделях формирования семьи наряду с более традиционной моделью, когда дети рождались в браке. Внебрачные роды происходят во внебрачных отношениях, среди сожителей и одиноких родителей", - говорится в сообщении.Между тем Литва вошла в список стран Евросоюза, в которых большая часть детей рождалась в браке. Показатель, рассчитанный для балтийской республики, составил 73,6 процента. Также высокие показатели рождений в браке наблюдались в Греции (88,9), Хорватии (79,3) и Польше (73,6). При этом число внебрачных рождений превысило число рождений в браках в восьми странах-членах ЕС: во Франции (60), Болгарии (59), Словении (58), Португалии (56), Швеции (55), Дании и Эстонии (54 для обеих стран), а также в Нидерландах (52).



В Латвии этот показатель составил 60,5 процента, а в Эстонии – 45,9 процента.



По сравнению с 2000 годом количество внебрачных родов увеличились почти в каждом государстве-члене ЕС в 2018 году. Исключением являются Эстония, Латвия и Швеция, в которых этот показатель уменьшился менее чем на один процентный пункт.



Ранее Eurostat сообщал, что в Литве в позапрошлом году наблюдались самые высокие в Балтии показатели младенческой смертности. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, в Европе, дом и быт Ключевые слова: население, статистика, новорожденные — статья прочитана 178 раз Комментарии