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Литва в лидерах ЕС по количеству законнорожденных детей

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Также высокие показатели были зарегистрированы в Греции, Хорватии, и Польше. Число рождений в браке в этих странах превышало 70 процентов, сообщает Sputnik Литва. В 2018 году доля младенцев, рожденных вне брака в ЕС, составила 42 процента, свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

"Это свидетельствует о новых моделях формирования семьи наряду с более традиционной моделью, когда дети рождались в браке. Внебрачные роды происходят во внебрачных отношениях, среди сожителей и одиноких родителей", - говорится в сообщении.

Между тем Литва вошла в список стран Евросоюза, в которых большая часть детей рождалась в браке. Показатель, рассчитанный для балтийской республики, составил 73,6 процента. Также высокие показатели рождений в браке наблюдались в Греции (88,9), Хорватии (79,3) и Польше (73,6).
При этом число внебрачных рождений превысило число рождений в браках в восьми странах-членах ЕС: во Франции (60), Болгарии (59), Словении (58), Португалии (56), Швеции (55), Дании и Эстонии (54 для обеих стран), а также в Нидерландах (52).

В Латвии этот показатель составил 60,5 процента, а в Эстонии – 45,9 процента.

По сравнению с 2000 годом количество внебрачных родов увеличились почти в каждом государстве-члене ЕС в 2018 году. Исключением являются Эстония, Латвия и Швеция, в которых этот показатель уменьшился менее чем на один процентный пункт.

Ранее Eurostat сообщал, что в Литве в позапрошлом году наблюдались самые высокие в Балтии показатели младенческой смертности.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: население, статистика, новорожденные
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добавлена сегодня, 20 июля, 10:30

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