В Литве резко выросло количество новых случаев COVID-19 🔊 Воспроизвести



В минушую субботу было зафиксировано всего лишь семь новых случаев, а в воскресенье число заболевших перевалило за 1930. В Литве зафиксировали 17 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает



По последним данным, общее количество достигло 1932.



От коронавируса в Литве вылечились 1600 человек, а болеют в настоящее время 240. Число смертей составило 80.



Также с 1 июня в республике был зарегистрирован 71 ввозной случай COVID-19.



Лаборатории за сутки проверили 1562 образца, с начала исследований – 481553.



В Литве на прошлой неделе была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции – в одной транспортной компании Каунаса было сразу около 20 заболевших. Все они приехали из Узбекистана. В минушую субботу было зафиксировано всего лишь семь новых случаев, а в воскресенье число заболевших перевалило за 1930. В Литве зафиксировали 17 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительственный сайт по борьбе с COVID-19.По последним данным, общее количество достигло 1932.От коронавируса в Литве вылечились 1600 человек, а болеют в настоящее время 240. Число смертей составило 80.Также с 1 июня в республике был зарегистрирован 71 ввозной случай COVID-19.Лаборатории за сутки проверили 1562 образца, с начала исследований – 481553.В Литве на прошлой неделе была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции – в одной транспортной компании Каунаса было сразу около 20 заболевших. Все они приехали из Узбекистана.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявлял, что обязательное ношение масок в общественных местах также может быть возобновлено. По словам главы кабмина, маски станут обязательными там, где выше риск заразиться COVID-19. Это может быть общественный транспорт и торговые центры.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии