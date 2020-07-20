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В Литве резко выросло количество новых случаев COVID-19



В минушую субботу было зафиксировано всего лишь семь новых случаев, а в воскресенье число заболевших перевалило за 1930. В Литве зафиксировали 17 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительственный сайт по борьбе с COVID-19.

По последним данным, общее количество достигло 1932.

От коронавируса в Литве вылечились 1600 человек, а болеют в настоящее время 240. Число смертей составило 80.

Также с 1 июня в республике был зарегистрирован 71 ввозной случай COVID-19.

Лаборатории за сутки проверили 1562 образца, с начала исследований – 481553.

В Литве на прошлой неделе была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции – в одной транспортной компании Каунаса было сразу около 20 заболевших. Все они приехали из Узбекистана.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявлял, что обязательное ношение масок в общественных местах также может быть возобновлено. По словам главы кабмина, маски станут обязательными там, где выше риск заразиться COVID-19. Это может быть общественный транспорт и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.

lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 июля, 08:30

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