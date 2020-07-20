Посол РФ в Британии: Москва найдет способ наказать тех, кто вводит санкции против россиян 🔊 Воспроизвести Посол России в Великобритании Андрей Келин © Илья Дмитрячев/ТАСС



Андрей Келин, комментируя персональные санкции в рамках "дела Магнитского", подчеркнул, что есть только один орган, который может вводить санкции - ООН, сообщает



Россия найдет способ наказать тех, кто вводит против граждан РФ персональные санкции в рамках "дела Магнитского". Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил в воскресенье в эфире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.



"Что касается [поправки] Магнитского, поверьте, мы найдем способ наказать тех, кто вводит подобные санкции. Это незаконные санкции, есть только один орган, который может вводить санкции, и это ООН, постоянным членом Совета Безопасности которого является Великобритания", - сказал он в интервью программе "Шоу Эндрю Марра". Андрей Келин, комментируя персональные санкции в рамках "дела Магнитского", подчеркнул, что есть только один орган, который может вводить санкции - ООН, сообщает ТАСС Россия найдет способ наказать тех, кто вводит против граждан РФ персональные санкции в рамках "дела Магнитского". Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил в воскресенье в эфире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си."Что касается [поправки] Магнитского, поверьте, мы найдем способ наказать тех, кто вводит подобные санкции. Это незаконные санкции, есть только один орган, который может вводить санкции, и это ООН, постоянным членом Совета Безопасности которого является Великобритания", - сказал он в интервью программе "Шоу Эндрю Марра". Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, означает ли это то, что Москва введет санкции против лиц в Великобритании и США, которые причастны к разработке списка Магнитского, посол заметил: "Я этого не говорил, это сказали вы. Возможно, это хорошая идея".



6 июля глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб объявил о вступлении в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Она была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была обрести законную силу после выхода Великобритании из состава ЕС, произошедшего в ночь на 1 февраля 2020 года. Поправка носит имя юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". По мнению Лондона, упомянутые в списке люди причастны к его пыткам и смерти.



Под санкции подпал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. Данный список не ограничивается Россией. Всего в нем фигурируют 49 лиц и организаций, в том числе из Саудовской Аравии, Мьянмы и КНДР.



МИД РФ назвал это "политически ангажированным решением", подчеркнув, что Москва оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер.



Членство в СБ ООН



Келин также пожелал королевству всегда оставаться постоянный членом Совета Безопасности ООН, российский дипломат встретил смехом предположения о том, что Москва тайно добивается исключения Соединенного Королевства из состава Совбеза.



По словам Эндрю Марра, в правящей Консервативной партии и нынешнем британском правительстве есть люди, полагающие, что РФ добивается отделения Шотландии от Соединенного Королевства, так как из-за этого Великобритания якобы потеряет статус постоянного члена Совета.



"Интересная идея, откровенно говоря, - пошутил Келин, отвечая на вопрос Марра. - Во-первых, не думаю, что Шотландия покинет Соединенное Королевство, так как ей будет весьма нелегко существовать отдельно от него. Во-вторых, потеря Великобританией постоянного места в Совете Безопасности является лишь предположением, так как Россия не потеряла свое место, когда Советский Союз прекратил существование. Так что желаю Великобритании всегда оставаться членом Совета Безопасности".



Отвечая на вопрос о том, интересуется ли Москва стремлением шотландского национального движения к получению Шотландией независимости, дипломат отметил, что РФ интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом.



В целом, говоря про отношения России и Великобритании, Келин признал, что они исторически очень непростые, однако выразил надежду, что со временем взаимодействие Москвы и Лондона сможет стать более глубоким.



"Мы прошли через различные этапы в наших отношениях. Иногда мы воевали, как в Крыму в середине XIX века, в прошлом веке мы были союзниками. Это означает, что наши отношения сложные. Но эти отношения основываются на очень тесной сети человеческих, культурных, исторических контактов. Мы соседи по этому континенту, и я верю в то, что соседи рано или поздно договорятся друг с другом", - сказал посол.



Полностью его интервью опубликовано на странице посольства РФ в Великобритании в YouTube.



ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа География: Россия — статья прочитана 162 раза Комментарии