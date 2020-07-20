Загрузка... Литва со скандалом выгоняет историка моды Александра Васильева 🔊 Воспроизвести



После двенадцати лет (!) сотрудничества дирекция художественного музея Литвы расторгла договор с самым известным литовским помещиком и российским историком моды, пишет



Свою уникальную коллекцию Александр Васильев собирал более 35 лет, в настоящее время она насчитывает примерно полмиллиона экспонатов; часть ее хранится в фондах Национального музея декоративного и прикладного искусства в Вильнюсе.



Целый этаж этого здания XVI века отведен под тематические экспозиции, посмотреть которые ежемесячно приходят пять–шесть тысяч человек (рекордная цифра для маленького Вильнюса; если же считать 12 месяцев в году и по 5 евро за входной билет, то, как говаривал классик, "сумасшедшие деньги!"). После двенадцати лет (!) сотрудничества дирекция художественного музея Литвы расторгла договор с самым известным литовским помещиком и российским историком моды, пишет PRESS.LV со ссылкой на bb.lvСвою уникальную коллекцию Александр Васильев собирал более 35 лет, в настоящее время она насчитывает примерно полмиллиона экспонатов; часть ее хранится в фондах Национального музея декоративного и прикладного искусства в Вильнюсе.Целый этаж этого здания XVI века отведен под тематические экспозиции, посмотреть которые ежемесячно приходят пять–шесть тысяч человек (рекордная цифра для маленького Вильнюса; если же считать 12 месяцев в году и по 5 евро за входной билет, то, как говаривал классик, "сумасшедшие деньги!"). А теперь — самое главное: за проведение своих выставок Васильев не берет с литовского музея ни копейки. Все они проводятся "по бартеру" в обмен за возможность так же бесплатно хранить коллекцию в музейных фондах. Это предусматривалось контрактом № V.9–92 от 17 октября 2014 г., заключенным "Фондом Александра Васильева" и тогдашним руководством Художественного музея, который действовал до недавнего времени.



Несколько лет назад руководство музея предложило Александру Васильеву сделать перепись своих экспонатов — для постановки на учет на временное хранение в Музее декоративного и прикладного искусства. Для этого был создан англоязычный интернет–портал "Фонда Александра Васильева", на котором можно не только ознакомиться с выставочной, научной, реставрационной и учебной деятельностью, но также посмотреть учетные карточки более чем 6 тыс. объектов хранения. Однако это лишь малая часть коллекции, а завершение ее переписи может занять не один год…



Тем не менее в нынешнем году литовский минкульт ни с того ни с сего провел в музее "внутренний аудит", выводы которого однозначно гласят, что коллекция хранится там незаконно и что хранение не отвечает установленным государством требованиям депонирования культурных ценностей.



Так, коллекция не только не описана, но и не передана в полное распоряжение музея (что в конечном итоге лишает ее истинного владельца возможности доступа к ней!).



Руководство музея уже заявило о расторжении "бартерного" контракта — и предложило освободить помещения от бальных платьев haute couture, вееров и горжеток до конца октября с. г. Также настоятельно предложено досрочно (к 31 декабря 2020 г.) свернуть выставочную деятельность.



Пять веков — это не срок



Переезд коллекции в любое другое помещение (например, в вильнюсское поместье Васильева), не обладающее к тому же специфическими климатическими условиями, сигнализацией и охраной, лишь повредит сохранности предметов, которые владелец планирует завещать и передать Литве.



"Литва — моя вторая родина", — говорит Александр, которого с Вильнюсом связывают пять веков истории (предки его матери, польские шляхтичи Гулевичи, еще в XVI веке нанялись в услужение к великому литовскому князю; в пригороде Вильнюса находится родовое имение, которое Васильев получил по литовскому закону о реституции).



"Я реально планировал создать в Литве вначале частный, а потом и государственный музей моды — самый большой в странах Балтии. В создание этого проекта были вложены большие финансовые средства — причем не только на приобретение предметов, но и на их реставрацию и консервацию. Я награжден орденами Латвии, Франции, других государств — и я надеялся, что и родная мне Литва будет великодушной, не выгонит фонд из музея, что она поможет мне популяризировать эту уникальную во всем мире коллекцию, изучит ее каталог и будет содействовать ее комплектации".



Но не судьба… Может, Рига примет литовского изгнанника? Загрузка... press.lv Категории: общество, культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: музей, мода, коллекция, Васильем География: Литва — статья прочитана 55 раз Комментарии