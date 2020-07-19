Вильнюс, время кино под звёздами 🔊 Воспроизвести







27 июня в Большом дворе вильнюсского Дворца правителей стартует легендарный, посвященный миру кино проект, известный как „Kinas po žvaigždėmis“.



В этом году зрителей ждёт невероятная подборка фильмов. Сезон откроет фильм „Небольшое признание“ (Maža išpažintis, 1971 m.) – великого литовского режиссёра Альгирдаса Араминаса (Algirdas Araminas).



Киноманы смогут каждый день с 27 июля по 29 августа наслаждаться киноискусством гениальных режиссёров. В опубликованной уже программе присутствуют работы таких кинорежиссёров, как Кристофер Нолан „Начало“, „Интерстеллар“, Ларс фон Триер „Меланхолия“, Вуди Аллен „Полночь в Париже“, а также блистательный и признанный Федерико Феллини „Восемь с половиной“.



Руководительница проекта „Kinas po žvaigždėmis“ Андре Балжекене (Andrė Balžekienė) отметила: „Мы рады, что проект „Kinas po žvaigždėmis“ выдержал испытание пандемией и дальше сможет радовать всех зрителей качественным кино под открытым небом. В этом году программа очень богатая, зрителей ждёт: много романтики, тема космоса и мировые кинопремьеры“. В этом году зрителей ждёт невероятная подборка фильмов. Сезон откроет фильм „Небольшое признание“ (Maža išpažintis, 1971 m.) – великого литовского режиссёра Альгирдаса Араминаса (Algirdas Araminas).Киноманы смогут каждый день с 27 июля по 29 августа наслаждаться киноискусством гениальных режиссёров. В опубликованной уже программе присутствуют работы таких кинорежиссёров, как Кристофер Нолан „Начало“, „Интерстеллар“, Ларс фон Триер „Меланхолия“, Вуди Аллен „Полночь в Париже“, а также блистательный и признанный Федерико Феллини „Восемь с половиной“.Руководительница проекта „Kinas po žvaigždėmis“ Андре Балжекене (Andrė Balžekienė) отметила: „Мы рады, что проект „Kinas po žvaigždėmis“ выдержал испытание пандемией и дальше сможет радовать всех зрителей качественным кино под открытым небом. В этом году программа очень богатая, зрителей ждёт: много романтики, тема космоса и мировые кинопремьеры“.



Также зрители смогут вспомнить старый добрый французский юмор в комедии „Клуб разведённых“ (Skyrybų klubas).



Любители кинематографа увидят драму „Молочные зубы“ (Pieniniai dantys), представленную на Венецианском кинофестивале, плюс у зрителей есть возможность посмотреть хит кинофестиваля «Сандэнс» – экзистенциальную комедию „Палм-Спрингс“ (Palm Springsas).



В одиннадцатом сезоне кинопроекта также представлены и документальные фильмы, один из них – история жизни писателя, певца и автора песен



Особенное внимание в этом году организаторы проекта уделили теме космоса. Фильм мексиканского кинорежиссёра Альфонса Куарона „Гравитация“ оставил свой след в истории кинофантастики, фильм полон напряжения и красоты – это драма, которая охвачена космической тишиной и с ней стоит познакомиться.



Документальный фильм „Космический корабль Земля“ (Erdvėlaivis Žemė) рассказывает о рождении амбициозного проекта – Биосфера 2. В 1991 году восемь человек, попрощались в обычной жизнью и на два года закрылись под не пропускающим воздух стеклянным куполом. Миссия команды была такова: понять, можно ли создать условия для жизни на других планетах.



„Kinas po žvaigždėmis“ – не просто просмотр фильмов на открытом воздухе, это возможность отвлечься от каждодневной рутины и окунутся в мир романтики. Таким образом, если вечера свободны и нет желания сидеть дома – покупайте билеты на „Kinas po žvaigždėmis“.



Проект действует с 27 июля по 29 августа.



Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта: В этом сезоне зрители смогут посмотреть не только известные фильмы, но и познакомиться с премьерами. Один из фильмов, который рекомендуют к просмотру организаторы проекта, полнометражный фильм Лины Лужите (Lina Lužytė) – „Замок“ (Pilis), история о девушке по имени Моника, которая эмигрировала из Литвы в Ирландию.Также зрители смогут вспомнить старый добрый французский юмор в комедии „Клуб разведённых“ (Skyrybų klubas).Любители кинематографа увидят драму „Молочные зубы“ (Pieniniai dantys), представленную на Венецианском кинофестивале, плюс у зрителей есть возможность посмотреть хит кинофестиваля «Сандэнс» – экзистенциальную комедию „Палм-Спрингс“ (Palm Springsas).В одиннадцатом сезоне кинопроекта также представлены и документальные фильмы, один из них – история жизни писателя, певца и автора песен Леонарда Коэна, канадского поэта с литовскими корнями. Фильм „Слова любви Леонарда Коэна“ (Leonardo Coheno meilės žodžiai) снял английский режиссер документального кино – Ник Брумфилд. Более того зрители смогут поближе узнать о творчество и жизни французского шансонье, композитора и поэта Шарля Азнавура. Документальный фильм „Шарль Азнавур“ (Šarlis Aznavūras) – это фильм-дневник, киноленту сопровождают знаменитые песни композитора.Особенное внимание в этом году организаторы проекта уделили теме космоса. Фильм мексиканского кинорежиссёра Альфонса Куарона „Гравитация“ оставил свой след в истории кинофантастики, фильм полон напряжения и красоты – это драма, которая охвачена космической тишиной и с ней стоит познакомиться.Документальный фильм „Космический корабль Земля“ (Erdvėlaivis Žemė) рассказывает о рождении амбициозного проекта – Биосфера 2. В 1991 году восемь человек, попрощались в обычной жизнью и на два года закрылись под не пропускающим воздух стеклянным куполом. Миссия команды была такова: понять, можно ли создать условия для жизни на других планетах.„Kinas po žvaigždėmis“ – не просто просмотр фильмов на открытом воздухе, это возможность отвлечься от каждодневной рутины и окунутся в мир романтики. Таким образом, если вечера свободны и нет желания сидеть дома – покупайте билеты на „Kinas po žvaigždėmis“.Проект действует с 27 июля по 29 августа.Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта: https://kinaspozvaigzdemis.lt Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: „Kinas po žvaigždėmis“, кино под звёздами — статья прочитана 164 раза Комментарии