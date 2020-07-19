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Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Об этом 19 июля сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал BFMTV.
По информации источника, задержанным является 39-летний мужчина из числа мигрантов, который работал в соборе в качестве добровольца и должен был запереть здание собора на ключ 18 июля, в день пожара.
При этом в прокуратуре уточнили, что в настоящее время говорится только о проверке и мужчина задержан для проверки «противоречий в его расписании».
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, возгорание в соборе святых Петра и Павла в Нанте было зафиксировано утром 18 июля и в результате этого сгорел большой орган собора. Позднее прокуратура сообщила, что начато расследование по подозрению в умышленном поджоге собора.
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Франция, пожар, собор Святых Петра и Павла, Нант
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