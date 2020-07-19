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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса
Сегодня, в воскресенье, информационное агентство BNS сообщило о том, что за минувшие сутки в Литве выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья.
Десять из подтверждённых заражений связаны с уже известными очагами вирусного заболевания, два случая - привозные, из Швеции и США, остальные являются единичными и не связанными.
Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, вирус, коронавирус
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