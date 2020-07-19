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В Литве за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса





Сегодня, в воскресенье, информационное агентство BNS сообщило о том, что за минувшие сутки в Литве выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья.

Десять из подтверждённых заражений связаны с уже известными очагами вирусного заболевания, два случая - привозные, из Швеции и США, остальные являются единичными и не связанными.
Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, вирус, коронавирус
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добавлена сегодня, 19 июля, 12:00

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