В Литве за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса 🔊 Воспроизвести







Сегодня, в воскресенье, информационное агентство



Об этом свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья.



Десять из подтверждённых заражений связаны с уже известными очагами вирусного заболевания, два случая - привозные, из Швеции и США, остальные являются единичными и не связанными. Сегодня, в воскресенье, информационное агентство BNS сообщило о том, что за минувшие сутки в Литве выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом.Об этом свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья.Десять из подтверждённых заражений связаны с уже известными очагами вирусного заболевания, два случая - привозные, из Швеции и США, остальные являются единичными и не связанными. Инф. «Обзора» Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, вирус, коронавирус — статья прочитана 101 раз Комментарии