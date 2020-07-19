Музей в Schwarzort 🔊 Воспроизвести







Многие бывали в Юодкранте (нем. «Schwarzort»), и все знают, что это - уникальный уголок природы на Куршской косе. Паром из Клайпеды доставит вас на Куршскую косу, а дальше автобусом или машиной вы приедете в уютный умиротворённый курортный городок Литвы. Летом курсирует и водный транспорт из Клайпеды.



Залив, море, лес, уютные кафе, прогулки на катерах и яхтах – всё это привлекает туристов. Есть здесь и другие достопримечательности.



И одни из них – это здания. Постройки XVIII-XIX столетий радуют своей уникальностью, и радует то, что их сохранили до наших дней в хорошем состоянии. Впервые название городка упоминается ещё в 1429 году. А с 1850 года Юодкранте уже известен был многим как курортный городок, название которого в переводе на литовский язык означало как "черный берег": от лит. Juodas - «чёрный» и от лит. Krantas – «берег». Залив, море, лес, уютные кафе, прогулки на катерах и яхтах – всё это привлекает туристов. Есть здесь и другие достопримечательности.И одни из них – это здания. Постройки XVIII-XIX столетий радуют своей уникальностью, и радует то, что их сохранили до наших дней в хорошем состоянии. Впервые название городка упоминается ещё в 1429 году. А с 1850 года Юодкранте уже известен был многим как курортный городок, название которого в переводе на литовский язык означало как "черный берег": от лит. Juodas - «чёрный» и от лит. Krantas – «берег».



Есть здесь очень интересное здание из красного кирпича. История его начинается с 1903, когда в нём открылась школа. А сейчас в этом помещении расположился Центр культуры Мартина Людвига Резы – заслуженного деятеля в области литовского языка и культуры. Историческая экспозиция в этом доме познакомит вас с уникальными фотографиями, на которых вы увидите мир Куршской косы давних времён, передающих атмосферу давних поселений людей. Премия в области культуры и искусства имени Людвига Резы, которая была учреждена в Литве в 2008 году, присуждается выдающимся людям, прославляющим культурное наследие Литвы. Её вручают именно в этом Центре.



В выставочном зале Центра можно послушать и классическую музыку, которую исполняют за белым роялем.



Ещё в старинных домах расположены и другие музеи. Есть и музей Флюгеров, музей Миниатюр, есть выставочные залы картин и янтаря. А ранее постоянно привозил свою коллекцию одежды историк моды Александр Васильев.



Ну, и, конечно, обязательно надо побывать на горе Ведьм и прогуляться к Балтийскому морю.



Фото автора



Здания старинных построек хранят в себе многовековую жизнь, и историю проживающих ранее здесь людей. В этих зданиях сохранился многовековой дух.Есть здесь очень интересное здание из красного кирпича. История его начинается с 1903, когда в нём открылась школа. А сейчас в этом помещении расположился Центр культуры Мартина Людвига Резы – заслуженного деятеля в области литовского языка и культуры. Историческая экспозиция в этом доме познакомит вас с уникальными фотографиями, на которых вы увидите мир Куршской косы давних времён, передающих атмосферу давних поселений людей. Премия в области культуры и искусства имени Людвига Резы, которая была учреждена в Литве в 2008 году, присуждается выдающимся людям, прославляющим культурное наследие Литвы. Её вручают именно в этом Центре.В выставочном зале Центра можно послушать и классическую музыку, которую исполняют за белым роялем.Ещё в старинных домах расположены и другие музеи. Есть и музей Флюгеров, музей Миниатюр, есть выставочные залы картин и янтаря. А ранее постоянно привозил свою коллекцию одежды историк моды Александр Васильев.Ну, и, конечно, обязательно надо побывать на горе Ведьм и прогуляться к Балтийскому морю. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Юодкранте, Центр культуры Мартина Людвига Резы — статья прочитана 117 раз Комментарии