«Это трагедия»: огонь уничтожил шедевры собора во Франции 🔊 Воспроизвести Причиной пожара в соборе XV века во Франции мог быть поджог











Несмотря на то что пожарным удалось ликвидировать огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, внутренние помещения здания, старинный орган и витражи XV века были уничтожены. По словам представителей прокуратуры, причиной произошедшего мог быть поджог, однако в ходе первичного осмотра следов взлома обнаружено не было.



Французские пожарные смогли полностью потушить огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщил подполковник пожарной бригады Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.



В операции по ликвидации пожара были заняты около 100 пожарных и 40 автосредств, которые отправились на место после сообщения от местных жителей, поступившего 18 июля в 07:45 по местному времени. Прохожие заметили языки пламени, вырывавшиеся из окон собора. Французские пожарные смогли полностью потушить огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщил подполковник пожарной бригады Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.В операции по ликвидации пожара были заняты около 100 пожарных и 40 автосредств, которые отправились на место после сообщения от местных жителей, поступившего 18 июля в 07:45 по местному времени. Прохожие заметили языки пламени, вырывавшиеся из окон собора.



Помимо этого, в огне сгорела картина XIX века, лопнули витражи XV века на фасадной части здания, а полы и стены серьезно пострадали от пламени.



На место прибыли премьер-министр страны Жан Кастекс вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном и главой министерства культуры Розин Башло-Наркен. Они обсудили с пожарными ситуацию, после чего премьер-министр отметил их работу аплодисментами.



О пожаре в соборе высказался и президент Франции Эммануэль Макрон, который также высоко оценил работу пожарной бригады.



«После Нотр-Дама огонь охватил собор Святых Петра и Павла в сердце Нанта. Выражаю поддержку нашим пожарным, которые идут на все необходимые риски, чтобы спасти этот образец готического искусства», — написал глава государства.



Прокурор города Пьер Сен назвал одной из возможных причин пожара поджог и сообщил о начале расследования. По его словам, в ходе тушения было установлено, что огонь начал распространяться из нескольких точек, одна из которых находилась рядом с органом, а две другие — в стороне нефа. «Сперва мы считали, что возгорание произошло из-за проблем с электричеством, а уже через 10 минут стали говорить, что было несколько очагов», — отметил представитель французской федерации пожарных Александр Жуассар.



Тем не менее он подчеркнул, что на данном этапе рано делать преждевременные выводы, а в ходе первого осмотра здания не было обнаружено каких-либо следов взлома.



В общей сумме пожар продлился около десяти часов. Несмотря на ликвидацию огня, пожарные решили остаться на месте с целью предотвращения новых возгораний. По словам реставраторов, на восстановительные работы потребуется от одного года до двух лет.



Тем временем Фонд наследия объявил о начале сбора средств на реставрацию. «Старинный орган собора был создан в XVII веке. Он смог пережить бомбардировки времен Второй мировой войны и пожар в соборе 1972 года», — говорится в тексте сообщения.



Представители фонда также указали, что собор был признан историческим памятником в 1862 году, и заверили всех желающих сделать пожертвование, что деньги, собранные в сотрудничестве с французским министерством культуры, будут потрачены только на работы по восстановлению.



Строительство собора Святых Петра и Павла в Нанте началось в 1434 году и продолжалось до 1891 года. Он представляет собой одну из крупнейших французских готических церквей. В семидесятых годах XX века пожар уничтожил крышу собора.



Источник: gazeta.ru По словам пожарных, прибыв на место, они увидели, что огнем охвачен этаж, на котором находился церковный орган. Несмотря на их усилия, инструмент был уничтожен пламенем. «Это трагедия. Это была одна из жемчужин органного наследия Франции. Это был один из самых красивых органов во Франции», — прокомментировала утрату инструмента органистка собора Мари-Терез Йехан.Помимо этого, в огне сгорела картина XIX века, лопнули витражи XV века на фасадной части здания, а полы и стены серьезно пострадали от пламени.На место прибыли премьер-министр страны Жан Кастекс вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном и главой министерства культуры Розин Башло-Наркен. Они обсудили с пожарными ситуацию, после чего премьер-министр отметил их работу аплодисментами.О пожаре в соборе высказался и президент Франции Эммануэль Макрон, который также высоко оценил работу пожарной бригады.«После Нотр-Дама огонь охватил собор Святых Петра и Павла в сердце Нанта. Выражаю поддержку нашим пожарным, которые идут на все необходимые риски, чтобы спасти этот образец готического искусства», — написал глава государства.Прокурор города Пьер Сен назвал одной из возможных причин пожара поджог и сообщил о начале расследования. По его словам, в ходе тушения было установлено, что огонь начал распространяться из нескольких точек, одна из которых находилась рядом с органом, а две другие — в стороне нефа. «Сперва мы считали, что возгорание произошло из-за проблем с электричеством, а уже через 10 минут стали говорить, что было несколько очагов», — отметил представитель французской федерации пожарных Александр Жуассар.Тем не менее он подчеркнул, что на данном этапе рано делать преждевременные выводы, а в ходе первого осмотра здания не было обнаружено каких-либо следов взлома.В общей сумме пожар продлился около десяти часов. Несмотря на ликвидацию огня, пожарные решили остаться на месте с целью предотвращения новых возгораний. По словам реставраторов, на восстановительные работы потребуется от одного года до двух лет.Тем временем Фонд наследия объявил о начале сбора средств на реставрацию. «Старинный орган собора был создан в XVII веке. Он смог пережить бомбардировки времен Второй мировой войны и пожар в соборе 1972 года», — говорится в тексте сообщения.Представители фонда также указали, что собор был признан историческим памятником в 1862 году, и заверили всех желающих сделать пожертвование, что деньги, собранные в сотрудничестве с французским министерством культуры, будут потрачены только на работы по восстановлению.Строительство собора Святых Петра и Павла в Нанте началось в 1434 году и продолжалось до 1891 года. Он представляет собой одну из крупнейших французских готических церквей. В семидесятых годах XX века пожар уничтожил крышу собора. Категории: чп и криминал Ключевые слова: Франция, пожар, собор Святых Петра и Павла, Нант — статья прочитана 128 раз Комментарии