В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: iStock



Всемирная организация здравоохранения заявила, что число новых случаев коронавируса выросло почти на 260 тысяч за 24 часа. Это самое большое однодневное увеличение количества инфицированных с начала пандемии, которая была официально объявлена 11 марта этого года. Предыдущий рекорд был зарегистрирован представителями Всемирной организации всего за день до этого, сообщает "Российская газета".



По данным ВОЗ, впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона. Наибольшее увеличение случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, отмечает National Public Radio. По данным ВОЗ, впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона. Наибольшее увеличение случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, отмечает National Public Radio. Число погибших от коронавируса в мире 18 июля составило 7360 человек - это самое большое ежедневное увеличение с 10 мая. В субботу количество погибших в мире во время пандемии превысило мрачную отметку в 600 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 утра по московскому времени 19 июля в мире зафиксировано 14 223 132 случая заражения и 601 213 смертельных исходов. ВОЗ сообщила о 71 484 новых случаях заражения в Соединенных Штатах, 45 403 в Бразилии, 34 884 в Индии и 13 373 в Южной Африке, уточняет Reuters.



В пятницу Индия стала третьей страной в мире, зарегистрировавшей более миллиона случаев заражения коронавирусом, уступая только США и Бразилии. Эпидемиологи говорят, что Индия все еще не достигла своего пика пандемии.



Случаи заболевания по-прежнему неуклонно растут в США, особенно в южных штатах, которые изначально неохотно вводили ограничения и не приняли меры по обязательному ношению масок. Флорида сегодня является эпицентром эпидемии в США. В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек.



В последние недели больницы по всему штату предупреждали о том, что их отделения интенсивной терапии работают на полную мощность и что они не могут принимать новых пациентов. По словам губернатора штата Рона Десантиса, средний возраст зараженных людей во Флориде продолжает падать. В округе Майами-Дейд средний возраст пациентов составляет 41 год, в округе Ориндж - 29, а в округе Семинол - 26 лет.



В Аризоне зафиксировано ежедневное увеличение числа заражений, сообщается о более 2700 инфицированных и 147 пациентах, умерших от COVID-19. В Северной Каролине также был зарегистрирован однодневный антирекорд в субботу: было объявлено о более чем 2400 новых случаев инфицирования. Главный эксперт по инфекционным болезням США доктор Энтони Фаучи призвал главы штатов и представителей местных властей "настойчиво" следить за тем, чтобы люди носили маски, однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что не будет надевать маску на публике.



Страны Западной Европы, которым удалось в значительной степени сдержать распространение вируса, теперь начинают вновь открывать свои границы и бизнес. Тем не менее, зафиксированы локальные всплески пандемии по всей Испании, при этом наихудшая ситуации наблюдается в северо-восточной части Каталонии. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: рекорд, смертность, коронавирус — статья прочитана 154 раза Комментарии