«Золотой хит» по-настоящему зажег «Славянский базар» 🔊 Воспроизвести







По традиции одним из самых ярких концертов Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" стал "Золотой хит", в котором участвовали артисты эстрады, чьи песни появились не одно десятилетие назад, но тем не менее до настоящего времени остаются популярными и любимыми.



Илона Броневицкая, которая в очередной раз выступила ведущей концерта легенд эстрады, только выйду на сцену в его начале, пообещала, что всю ночь мы будем предаваться веселью. Так оно, собственно говоря, и вышло. Открыла концерт легендарная группа "Земляне" с не менее легендарной песней "Трава у дома".



Следует отметить, что несмотря ни на какие сложности с пересечением границ, "Славянский базар" и в этом году подтвердил свой статус международного фестиваля, в том числе на вышеупомянутом концерте. Выступала, в частности, легендарная Кейт Райян из Бельгии, которая поздоровалась со зрителем по-русски. Илона Броневицкая, которая в очередной раз выступила ведущей концерта легенд эстрады, только выйду на сцену в его начале, пообещала, что всю ночь мы будем предаваться веселью. Так оно, собственно говоря, и вышло. Открыла концерт легендарная группа "Земляне" с не менее легендарной песней "Трава у дома".Следует отметить, что несмотря ни на какие сложности с пересечением границ, "Славянский базар" и в этом году подтвердил свой статус международного фестиваля, в том числе на вышеупомянутом концерте. Выступала, в частности, легендарная Кейт Райян из Бельгии, которая поздоровалась со зрителем по-русски.



Пример сценического долголетия всем подал Эдуард Ханок, который несмотря на свой возраст- в районе 80 лет ему сейчас- по-прежнему очень хорошо выглядит, несмотря на 80. А исполненная им песня "Самурай" стала для всех поводом окунуться в очередные воспоминания.











Родион Газманов, в свою очередь, подал всем пример того, что как талант может передаваться из поколения в поколение.



Примером бессмертия песен стал, в свою очередь, Сергей Крылов, который, облачившись в форму хоккейного клуба "Сочи" исполнил свою легендарную песню про девочку. И несмотря на то, что выглядит Сергей совсем не так, как в то время, когда эта песня гремела на весь Советский Союз, в первую очередь потому, что он сейчас весь седой, зритель его встречал как любимца.



Некоторых зрителей заставила прослезиться легендарная песня Оксаны Ковалевской (бывшей солистки группы "Краски"- ред.) "Ты уже взрослый". А завершало концерт выступление Андрея Державина. Строки его песни "Не плачь, Алиса, ты стала взрослой, праздник наступил и тебе уже 16 лет..... и глядит в окно жизни первый твой рассвет" стали символичными для многих гостей нынешнего "Славянского базара", которые несмотря ни на что, научились преодолевать преграды, которые ставит им жизнь, и все равно приезжают и будут приезжать на фестиваль.



Отдельно следует отметить то, что один из номеров был посвящен памяти недавно ушедшего из жизни директора Летнего Амфитеатра (главной сценической площадки "Славянского базара"- ред.) Анатолия Васенды.



Фото автора Больше других радовался встрече с витебским зрителем, пожалуй, Алексей Глызин, которого, по свидетельствам очевидцев, в связи с действующими противокоронавирусными ограничениями, еле-еле выпустили из России. И он публично признался что в случае, если у него будут проблемы с обратным въездом к месту постоянного проживания, готов остаться в Витебске. А исполненную им песню "Ты не ангел" зритель встретил традиционным шквалом аплодисментов.Пример сценического долголетия всем подал Эдуард Ханок, который несмотря на свой возраст- в районе 80 лет ему сейчас- по-прежнему очень хорошо выглядит, несмотря на 80. А исполненная им песня "Самурай" стала для всех поводом окунуться в очередные воспоминания.Родион Газманов, в свою очередь, подал всем пример того, что как талант может передаваться из поколения в поколение.Примером бессмертия песен стал, в свою очередь, Сергей Крылов, который, облачившись в форму хоккейного клуба "Сочи" исполнил свою легендарную песню про девочку. И несмотря на то, что выглядит Сергей совсем не так, как в то время, когда эта песня гремела на весь Советский Союз, в первую очередь потому, что он сейчас весь седой, зритель его встречал как любимца.Некоторых зрителей заставила прослезиться легендарная песня Оксаны Ковалевской (бывшей солистки группы "Краски"- ред.) "Ты уже взрослый". А завершало концерт выступление Андрея Державина. Строки его песни "Не плачь, Алиса, ты стала взрослой, праздник наступил и тебе уже 16 лет..... и глядит в окно жизни первый твой рассвет" стали символичными для многих гостей нынешнего "Славянского базара", которые несмотря ни на что, научились преодолевать преграды, которые ставит им жизнь, и все равно приезжают и будут приезжать на фестиваль.Отдельно следует отметить то, что один из номеров был посвящен памяти недавно ушедшего из жизни директора Летнего Амфитеатра (главной сценической площадки "Славянского базара"- ред.) Анатолия Васенды. Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси Ключевые слова: Литва, Витебск, Филипп Киркоров, "Славянский базар" — статья прочитана 175 раз Комментарии