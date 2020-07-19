Гала-концерт открытия «Славянского базара-2020» был посвящен теме любви к жизни 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







Гала-концерт открытия Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" прошел под актуальным девизом "Я люблю тебя жизнь!". Со сцены неоднократно обращалось внимание на то, что в этом году как ни в каком другом все постоянно рискует пойти не по плану, и потому особенно ценно само проведение "Славянского базара-2020".



Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с приветственным словом, к слову, также сказал о том, что в то время, когда все проекты были поставлены на паузу, даже "Евровидение" в этом году не проводится, что фестиваль в Витебске стал практически единственным фестивалем в нынешнем году, который проходит своевременно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с приветственным словом, к слову, также сказал о том, что в то время, когда все проекты были поставлены на паузу, даже "Евровидение" в этом году не проводится, что фестиваль в Витебске стал практически единственным фестивалем в нынешнем году, который проходит своевременно. По собственному свидетельству нашего корреспондента, очень многие артисты высказывали благодарность врачам, которые борются с коронавирусом, был и неоднократный видеоряд, демонстрировавшийся на заднем плане сцены, о врачах не в белых халатах, какими мы их привыкли видеть в обычной жизни, а в защитных костюмах.



Сцена была мультимедийной и, в отличие от многих предыдущих "Славянских базаров", многоярусной (только 10 машин везли аппаратуру из Минска). Очень много выступало молодых артистов. Танцор Сергей Полунин станцевал под песню Макса Фадеева "Стану ли я счастливей". Он летал на сцене, застывал в воздухе, нарушая законы физики.



Филипп Киркоров признался, что гордится дружбой с белорусами и намекнул, что не прочь стать и здесь, как и в РОссии, народным артистом.



Певца долго не отпускали со сцены, да и он сам не спешил ее покидать — как никак последний концерт у Филиппа был полгода назад, в феврале. Он, конечно, очень грустил по данному поводу, признался в этом в ходе состоявшегося за несколько часов до гала- концерта открытия "звездного часа" (там, кстати, он рассказал о том, что в нынешнем году случившиеся коронавирусные ограничения позволили ему как никогда много времени уделить своим детям, но вынудили отменить тур по Прибалтике за считанные дни до запланированных там выступлений, а также много чего еще интересного- ред.). В этот раз Киркоров обошелся без премьер, но, разумеется, не без шоу. Фантастические костюмы, дикие танцы, фейерверки, дымовые шашки — во время выступления поп-короля, как всегда, было на что посмотреть.



Одним из открытий вечера стал Дмитрий Губерниев, который из ведущих вдруг решил переквалифицироваться в певцы. Он исполнил «что-то про любовь», но вряд ли кто-то вслушивался в текст — гораздо интереснее было наблюдать за его движениями, трюками с микрофоном и экспрессией.



При этом зрители не особо поняли, шуткой ли было объявление Дмитрия о скором выходе его музыкального альбома или же в российском шоу-бизнесе появится ещё одна звезда.



Также в составе российского десанта в Витебск прилетели Митя Фомин, Елена Ваенга, Родион Газманов, Анна Семенович, которые также стали участниками гала-концерта открытия. Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси, культура Ключевые слова: Литва, Витебск, Филипп Киркоров, "Славянский базар" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 188 раз Комментарии