Несмотря ни на что, Литва участвует в конкурсах «Славянского базара» 🔊 Воспроизвести







Несмотря на сложности с пересечением границ, закрытых коронавирусом, представитель Литвы принимает участие в детском конкурсе на "Славянском базаре". Это особенно важно в свете того, что до самого последнего момента пресса писала о том, что представители государств Балтии могут не приехать в Витебск. Но они приехали. И участвуют в конкурсах.



Сегодня, 18 июля, проходит детский конкурс исполнителей эстрадной песни. Про представителя Литвы Криступаса Кэрулиса сказали, что данный исполнитель как никакой другой не мыслит свою жизнь без музыки.



Как сообщила дирекция фестиваля, литовский исполнитель родился 30 сентября 2005 года. Живёт в Паланге.



Учится в музыкальной школе по классам вокала и фортепиано. Играет на ударных инструментах. Сегодня, 18 июля, проходит детский конкурс исполнителей эстрадной песни. Про представителя Литвы Криступаса Кэрулиса сказали, что данный исполнитель как никакой другой не мыслит свою жизнь без музыки.Как сообщила дирекция фестиваля, литовский исполнитель родился 30 сентября 2005 года. Живёт в Паланге.Учится в музыкальной школе по классам вокала и фортепиано. Играет на ударных инструментах.



2012, 2016, 2018 – лауреат Литовского телеконкурса «Песнь песней».



2018 – Гран-при Международного конкурса «Лига талантов музыки», I Премия Республиканского конкурса «Долина соловья», IХ Международного конкурса «Весёлый жемчуг», Республиканского конкурса «Маэстро Осень», XVIII Международного конкурса «Kaunas Talent» (Литва).



2019 – Гран-при X Республиканского конкурса «Звени, Дзукия», Х Международного конкурса «Весёлый жемчуг», Международного конкурса (Юрмала, Латвия); I Премия X Республиканского конкурса вокальной музыки «Долина соловья», V Конкурса рок-музыки «Rockinsummer»; III Международного вокального конкурса «Top Voice. Italia» (Италия); вошёл в шестёрку финалистов телепроекта «Голос Литвы. Дети».



В 2020 году выдержал кастинг на участие в телепроекте «Пой со мной» (дуэты со звёздами эстрады).











Играет юного Клайда в мюзикле «Бони и Клайд» в Клайпедском государственном музыкальном театре.



Награждён почётной грамотой Клайпедского государственного музыкального театра.



Жизненное кредо: «Нет музыки – нет жизни».



Также в фестивале участвует Бируте Петриките, которую ведущие одного из уже состоявшихся концертов в Летнем Амфитеатре назвали "литовской примадонной".



Фото автора Многократный лауреат и обладатель Гран-при национальных и международных конкурсов в Латвии, Эстонии, Испании, Румынии и Италии.2012, 2016, 2018 – лауреат Литовского телеконкурса «Песнь песней».2018 – Гран-при Международного конкурса «Лига талантов музыки», I Премия Республиканского конкурса «Долина соловья», IХ Международного конкурса «Весёлый жемчуг», Республиканского конкурса «Маэстро Осень», XVIII Международного конкурса «Kaunas Talent» (Литва).2019 – Гран-при X Республиканского конкурса «Звени, Дзукия», Х Международного конкурса «Весёлый жемчуг», Международного конкурса (Юрмала, Латвия); I Премия X Республиканского конкурса вокальной музыки «Долина соловья», V Конкурса рок-музыки «Rockinsummer»; III Международного вокального конкурса «Top Voice. Italia» (Италия); вошёл в шестёрку финалистов телепроекта «Голос Литвы. Дети».В 2020 году выдержал кастинг на участие в телепроекте «Пой со мной» (дуэты со звёздами эстрады).Играет юного Клайда в мюзикле «Бони и Клайд» в Клайпедском государственном музыкальном театре.Награждён почётной грамотой Клайпедского государственного музыкального театра.Жизненное кредо: «Нет музыки – нет жизни».Также в фестивале участвует Бируте Петриките, которую ведущие одного из уже состоявшихся концертов в Летнем Амфитеатре назвали "литовской примадонной". Герман НАПОЛЬСКИЙ , специально для «Обзора» Категории: в Беларуси, культура Ключевые слова: Литва, Витебск, "Славянский базар", Бируте Петриките — статья прочитана 44 раза Комментарии