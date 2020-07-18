Ландсбергису-младшему предлагают смириться 🔊 Воспроизвести Габриэлюс Ландсбергис. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



Результаты новейшего опроса общественного мнения нанесли удар по Габриэлюсу Ландсбергису, лидеру партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (TS-LKD). Сегодня, 18 июля, с самого утра, портал delfi.lt "порадовал" многочисленных приверженцев литовских консерваторов и лично семьи Ландсбергисов, опубликовав результаты очередного социсследования под заголовком "Эксперты оценили только что появившиеся рейтинги: Габриэлюсу Ландсбергису нужно смириться и сделать выводы" (Ekspertai įvertino naujai pasirodžiusius reitingus: Gabrieliui Landsbergiui reikia susitaikyti ir padaryti išvadas). Результаты новейшего опроса общественного мнения нанесли удар по Габриэлюсу Ландсбергису, лидеру партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (TS-LKD).



Политологи, опрошенные порталом Delfi, утверждают, что уход политика необходим.



Согласно опросу, проведенному компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 15–25 июня по заказу информационного агентства ELTA, Г. Ландсбергис получил положительную оценку 26% опрошенных и неблагоприятную - 64%. Только Наглис Путейкис и Вальдемар Томашевский оцениваются хуже его, замечает портал Delfi, в очередной раз не объясняя, почему же всякий раз, когда приходит время очередных выборов, реально полученные проценты того же Томашевского так разительно отличаются от процентов, что рисуют ему в бесконечных литовских опросах.



Доцент Университета им. Миколаса Ромериса (MRU), политолог Виргис Валентинавичюс во время беседы с Дельфи подчеркнул, что низкий рейтинг лидера консерваторов - это не новость, и что уход Г.Ландсбергиса с первой позиции в избирательном списке на предстоящих парламентских выборах вполне закономерен.



«Я не думаю, что рейтинг сильно падает, он традиционно низок. Я не думаю, что опрос компании Baltijos tyrimai после карантина указывают на драматические падения, они просто указывают на обычную вещь - Г. Ландсбергис не является популярным политиком. А его влияние на партию зависит от того, насколько признаётся этот факт. И что делает партия по этому вопросу», - сказал В. Валентиновичюс.







Соцопрос показал, что лидер консерваторов Г. Ландсберг оказался в тройке самых негативно оцениваемых политиков.Политологи, опрошенные порталом Delfi, утверждают, что уход политика необходим.Согласно опросу, проведенному компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 15–25 июня по заказу информационного агентства ELTA, Г. Ландсбергис получил положительную оценку 26% опрошенных и неблагоприятную - 64%. Только Наглис Путейкис и Вальдемар Томашевский оцениваются хуже его, замечает портал Delfi, в очередной раз не объясняя, почему же всякий раз, когда приходит время очередных выборов, реально полученные проценты того же Томашевского так разительно отличаются от процентов, что рисуют ему в бесконечных литовских опросах.Доцент Университета им. Миколаса Ромериса (MRU), политолог Виргис Валентинавичюс во время беседы с Дельфи подчеркнул, что низкий рейтинг лидера консерваторов - это не новость, и что уход Г.Ландсбергиса с первой позиции в избирательном списке на предстоящих парламентских выборах вполне закономерен.«Я не думаю, что рейтинг сильно падает, он традиционно низок. Я не думаю, что опрос компании Baltijos tyrimai после карантина указывают на драматические падения, они просто указывают на обычную вещь - Г. Ландсбергис не является популярным политиком. А его влияние на партию зависит от того, насколько признаётся этот факт. И что делает партия по этому вопросу», - сказал В. Валентиновичюс. Категории: в странах Балтии, политика Ключевые слова: Союз Отечества, консерватор, соцопрос, Габриэлюс Ландсбергис, Baltijos tyrimai — статья прочитана 227 раз Комментарии