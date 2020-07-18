Ландсбергису-младшему предлагают смириться

(Ekspertai įvertino naujai pasirodžiusius reitingus: Gabrieliui Landsbergiui reikia susitaikyti ir padaryti išvadas).
Результаты новейшего опроса общественного мнения нанесли удар по Габриэлюсу Ландсбергису, лидеру партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (TS-LKD).
Результаты новейшего опроса общественного мнения нанесли удар по Габриэлюсу Ландсбергису, лидеру партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (TS-LKD).
Соцопрос показал, что лидер консерваторов Г. Ландсберг оказался в тройке самых негативно оцениваемых политиков.
Политологи, опрошенные порталом Delfi, утверждают, что уход политика необходим.
Согласно опросу, проведенному компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 15–25 июня по заказу информационного агентства ELTA, Г. Ландсбергис получил положительную оценку 26% опрошенных и неблагоприятную - 64%. Только Наглис Путейкис и Вальдемар Томашевский оцениваются хуже его, замечает портал Delfi, в очередной раз не объясняя, почему же всякий раз, когда приходит время очередных выборов, реально полученные проценты того же Томашевского так разительно отличаются от процентов, что рисуют ему в бесконечных литовских опросах.
Доцент Университета им. Миколаса Ромериса (MRU), политолог Виргис Валентинавичюс во время беседы с Дельфи подчеркнул, что низкий рейтинг лидера консерваторов - это не новость, и что уход Г.Ландсбергиса с первой позиции в избирательном списке на предстоящих парламентских выборах вполне закономерен.
«Я не думаю, что рейтинг сильно падает, он традиционно низок. Я не думаю, что опрос компании Baltijos tyrimai после карантина указывают на драматические падения, они просто указывают на обычную вещь - Г. Ландсбергис не является популярным политиком. А его влияние на партию зависит от того, насколько признаётся этот факт. И что делает партия по этому вопросу», - сказал В. Валентиновичюс.
Политологи, опрошенные порталом Delfi, утверждают, что уход политика необходим.
Согласно опросу, проведенному компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 15–25 июня по заказу информационного агентства ELTA, Г. Ландсбергис получил положительную оценку 26% опрошенных и неблагоприятную - 64%. Только Наглис Путейкис и Вальдемар Томашевский оцениваются хуже его, замечает портал Delfi, в очередной раз не объясняя, почему же всякий раз, когда приходит время очередных выборов, реально полученные проценты того же Томашевского так разительно отличаются от процентов, что рисуют ему в бесконечных литовских опросах.
Доцент Университета им. Миколаса Ромериса (MRU), политолог Виргис Валентинавичюс во время беседы с Дельфи подчеркнул, что низкий рейтинг лидера консерваторов - это не новость, и что уход Г.Ландсбергиса с первой позиции в избирательном списке на предстоящих парламентских выборах вполне закономерен.
«Я не думаю, что рейтинг сильно падает, он традиционно низок. Я не думаю, что опрос компании Baltijos tyrimai после карантина указывают на драматические падения, они просто указывают на обычную вещь - Г. Ландсбергис не является популярным политиком. А его влияние на партию зависит от того, насколько признаётся этот факт. И что делает партия по этому вопросу», - сказал В. Валентиновичюс.
Остается загадкой, почему литовские СМИ охотно предоставляют
Витаутасу Ландсбергису свои страницы.