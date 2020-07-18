Необычный шахматный турнир 🔊 Воспроизвести







Необычный турнир по быстрым шахматам «AURUM BLITZ OPEN – 2020» 16 июля провёл клуб спорта и искусства Вильнюса «Juoda balta». Это был выездной, в некотором роде походный турнир, состоявшийся на въезде в Палангу, где проходят многие большие праздники. А прошёл он в рамках поддержки другого спортивного мероприятия – автогонок «AURUM 1006 km», ежегодно организуемых в курортном городе в середине лета.



Среди участников шахматной встречи были многократные чемпионы и призёры Литвы. Поэтому борьба и шла до последнего 13 тура. Играли по круговой системе.



Главный приз – чек на 100 порций мороженного фирмы AURUM - выиграла женский мастер ФИДЕ из Вильнюса Саломея Заксайте. Набрав 12 очков из 13 возможных, Саломея потеряла лишь одно очко в поединке с долго лидировавшим в турнире Андрюсом Мулявичюсом, руководителем шахматного кружка Вильнюсского детско-юношеского клуба в Жирмунай. Представитель Вильнюса, к слову, занял в итоговой таблице четвёртую строчку. Среди участников шахматной встречи были многократные чемпионы и призёры Литвы. Поэтому борьба и шла до последнего 13 тура. Играли по круговой системе.Главный приз – чек на 100 порций мороженного фирмы AURUM - выиграла женский мастер ФИДЕ из Вильнюса Саломея Заксайте. Набрав 12 очков из 13 возможных, Саломея потеряла лишь одно очко в поединке с долго лидировавшим в турнире Андрюсом Мулявичюсом, руководителем шахматного кружка Вильнюсского детско-юношеского клуба в Жирмунай. Представитель Вильнюса, к слову, занял в итоговой таблице четвёртую строчку.



Отмечены были и молодые игроки. Среди них сильнейшим стал Стяпонас Жилакаускис из Вильнюса, на втором – его земляк Скаюс Кожевниковас, третьим стал 12-летний клайпедчанин Кипрас Бертужис.



Медали, согласно занятым местам, получили призёры турнира и успешно выступившая молодёжь. И что здорово - памятными медалями награждены все участники встречи, прошедшей в таких необычных условиях.











Молодой игрок Кипрас Бертужис очень доволен: заезды машин ему понравились, но самым интересным для него были всё же шахматы - игра с серьёзными и сильными соперниками. Его впечатлила партия с С.Заксайте, с которой ему, вероятно, ещё не скоро выпадет шанс сыграть.



Его мама Рената с восторгом отзывалась о хорошей организации турнира, о красоте места проведения встречи, о просторной палатке в VIP-зоне, где в комфортных условиях играли участники. В VIP-зону довёз всех игроков организатор турнира Йонас Сидабрас. В этот день проходили тренировочные заезды красивых машин – и не было особенно шумно. А уже 17 июля вся Паланга была полна машин. В этот день проходили гонки среди женщин.



Фото Андрюса Мулявичюса и организаторов турнира











На втором месте - Эрикас Мецелица из Каунаса, на третьем – Андрюс Огяйла из Паланги.Отмечены были и молодые игроки. Среди них сильнейшим стал Стяпонас Жилакаускис из Вильнюса, на втором – его земляк Скаюс Кожевниковас, третьим стал 12-летний клайпедчанин Кипрас Бертужис.Медали, согласно занятым местам, получили призёры турнира и успешно выступившая молодёжь. И что здорово - памятными медалями награждены все участники встречи, прошедшей в таких необычных условиях.Молодой игрок Кипрас Бертужис очень доволен: заезды машин ему понравились, но самым интересным для него были всё же шахматы - игра с серьёзными и сильными соперниками. Его впечатлила партия с С.Заксайте, с которой ему, вероятно, ещё не скоро выпадет шанс сыграть.Его мама Рената с восторгом отзывалась о хорошей организации турнира, о красоте места проведения встречи, о просторной палатке в VIP-зоне, где в комфортных условиях играли участники. В VIP-зону довёз всех игроков организатор турнира Йонас Сидабрас. В этот день проходили тренировочные заезды красивых машин – и не было особенно шумно. А уже 17 июля вся Паланга была полна машин. В этот день проходили гонки среди женщин. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: быстрые шахматы, «AURUM BLITZ OPEN – 2020» — статья прочитана 86 раз Комментарии