Филипп Киркоров: «КОГДА-НИБУДЬ Я НАПИШУ КНИГУ…» 🔊 Воспроизвести Главной, пожалуй, звездой проходящего в эти дни в Витебске фестиваля искусств "Славянский базар", является Филипп Киркоров. В день официального открытия фестиваля он встретился с журналистами и честно ответил на все их вопросы.



Об этом событии рассказал сайт фестиваля.



Фото: fest-sbv.by







Король поп-музыки, «лучший из первых» на российской эстраде Филипп Киркоров свой «Звёздный час» в Витебске провёл в прекрасном расположении духа. Общаясь с журналистами, артист охотно рассказало детях, съёмках в кино, о том, как складываются отношения с «домом» Аллы Пугачёвой, творческих мечтах.



Филипп Киркоров тепло отозвался о Беларуси, где чувствует себя комфортно, признался в любви к «Славянскому базару». Король поп-музыки, «лучший из первых» на российской эстраде Филипп Киркоров свой «Звёздный час» в Витебске провёл в прекрасном расположении духа. Общаясь с журналистами, артист охотно рассказало детях, съёмках в кино, о том, как складываются отношения с «домом» Аллы Пугачёвой, творческих мечтах.Филипп Киркоров тепло отозвался, где чувствует себя комфортно, признался в любви к «Славянскому базару».



Говоря о витебском фестивале, артист заметил:



– У них – «Оскар», «Грэмми», а у нас – «Славянский базар», который единственный из всех крупных фестивалей в это чудовищное время выжил. Вы рискнули его провести. И вот на легендарной сцене открывается уже 29-й по счёту фестиваль. Это много. Сколько на моём веку начиналось и заканчивалось фестивалей, а ваш продолжается.



У него удивительная атмосфера. Столько всего здесь произошло в моей жизни, столько воспоминаний живо. Для меня фестиваль – неотъемлемая часть биографии. Когда-нибудь я напишу книгу, и в ней выплесну эмоции всех моих приездов сюда…



Артист рассказал, что после концерта в Тюмени 18 февраля не выступал, и потому с удовольствием приехал на «Славянский базар». Единственная трудность – расставание с двумя ангелами. Он очень хотел привезти на «Славянский базар» своих детей – сына Мартина и дочь Аллу-Викторию:



– Дети любят тусовки, они были на «Евровидении», болели за Сергея Лазарева, они любят «Жару» в Баку. Мы планировали в этом году приехать всей семьёй. С Бедросом, который отметил 88-летие. Алле-Виктории – 8 лет, Мартину – 8 лет. Четыре восьмёрки! Это символ бесконечного желания жизни, любви. Я очень люблю, когда близкие, любимые люди присутствуют в зале, меня это окрыляет и вдохновляет. Но в этот раз приехать всем вместе не получилось.



Филипп Киркоров рассказал, что на самоизоляции много времени посвятил сыну и дочери:



– Спасибо «ковиду», прости Господи, но я наконец-то рассмотрел своих детей. 8 лет я колбасой мотался по стране – концерты, гастроли, съёмки… Оставались редкие минуты для общения с детьми. А тут такое удовольствие быть с ними. Они уже взрослые, задают вопросы такие, ответы на которые мне хотелось бы обдумать завтра. А они-то задают сегодня! Интересно наблюдать за тем, как они растут, развиваются, какие у них характеры. Кстати, они разные. Сын увлечён футболом, дочь – рисованием. Оба занимаются конным спортом, изучают английский.



Фото: fest-sbv.by







На вопрос, какие отношения связывают сейчас артиста с Аллой Пугачёвой, Филипп Киркоров ответил:



– У нас нет никаких отношений. У каждого своя жизнь. Мы никогда не дружили домами. У неё своя семья, муж. У меня – своя. Быть третьим лишним и появляться у них – это как-то странно. Алла для меня – ориентир на гениальное творчество, всё самое яркое в моей молодости и жизни. И даже здесь, на базаре. Это человек, который дал мне очень многое. Но мне доставляет удовольствие наблюдать за её счастьем на расстоянии. Например, в инстаграме. В отличие от Аллы, я на неё подписан. Но если нужна будет помощь ей, её семье, я первым предложу свою поддержку.



Недавно артист участвовал в съёмках детского киножурнала «Ералаш». На вопрос, в какой роли, артист вздохнул:



– Я уже много лет играю роль самого себя. И это моя главная беда и трагедия. Даже святой Валентин в фильме «Любовь в большом городе» – Бедросович, сказочный персонаж с отсылом на меня, то есть на образ артиста эстрады.А у меня есть мечта – сыграть в театре короля Лира. Может, кто-то из великих режиссёров, к примеру, Серебренников, рискнёт и пригласит.



Признался артист и в том, что ему очень нравится озвучивать мультфильмы, и он работал на нескольких диснеевских мультфильмах.



Убеждён Филипп Киркоров в том, что никогда никого не надо ни о чём просить. «Сами придут и сами дадут». И хотя вряд ли стоит озвучивать желания, цели, мечты, подтвердил, что в будущем намерен завоевать «Грэмми».



А вот о детской мечте рассказал с удовольствием:



– Хотел быть фокусником. Моя бабушка была цирковой артисткой, и в цирке проводил много времени. Смотрел представления в цирке на Цветном бульваре, притягивали шоу, я испытывал щенячий восторг... Но время прошло, я стал петь…



Во время «Звёздного часа» певец анонсировал новую песню, исполненную с известным артистом (называть не стал). Обещал, что YouTube «взорвёт» это сотрудничество.



На пресс-конференции Филипп Киркоров получил приглашение посетить – Не существует для артиста границ. Я с большим достоинством и гордостью стоял под белорусским флагом на «Евровидении» в 2007 году, представляя Диму Колдуна. Наш результат тогда был самый высокий для Беларуси с тех пор, как страна появилась на «Евровидении». Горжусь этим и желаю, чтобы Беларусь обязательно выиграла этот конкурс и приняла «Евровидение» у себя, и должен этот конкурс состояться здесь, в Витебске. Почему нет? Ведь не всегда столицы принимают «Евровидение», – сказал Филипп Киркоров., артист заметил:– У них – «Оскар», «Грэмми», а у нас – «Славянский базар», который единственный из всех крупных фестивалей в это чудовищное время выжил. Вы рискнули его провести. И вот на легендарной сцене открывается уже 29-й по счёту фестиваль. Это много. Сколько на моём веку начиналось и заканчивалось фестивалей, а ваш продолжается.У него удивительная атмосфера. Столько всего здесь произошло в моей жизни, столько воспоминаний живо. Для меня фестиваль – неотъемлемая часть биографии. Когда-нибудь я напишу книгу, и в ней выплесну эмоции всех моих приездов сюда…Артист рассказал, что после концерта в Тюмени 18 февраля не выступал, и потому с удовольствием приехал на «Славянский базар». Единственная трудность – расставание с двумя ангелами. Он очень хотел привезти на «Славянский базар» своих детей – сына Мартина и дочь Аллу-Викторию:– Дети любят тусовки, они были на «Евровидении», болели за Сергея Лазарева, они любят «Жару» в Баку. Мы планировали в этом году приехать всей семьёй. С Бедросом, который отметил 88-летие. Алле-Виктории – 8 лет, Мартину – 8 лет. Четыре восьмёрки! Это символ бесконечного желания жизни, любви. Я очень люблю, когда близкие, любимые люди присутствуют в зале, меня это окрыляет и вдохновляет. Но в этот раз приехать всем вместе не получилось.Филипп Киркоров рассказал, что на самоизоляции много времени– Спасибо «ковиду», прости Господи, но я наконец-то рассмотрел своих детей. 8 лет я колбасой мотался по стране – концерты, гастроли, съёмки… Оставались редкие минуты для общения с детьми. А тут такое удовольствие быть с ними. Они уже взрослые, задают вопросы такие, ответы на которые мне хотелось бы обдумать завтра. А они-то задают сегодня! Интересно наблюдать за тем, как они растут, развиваются, какие у них характеры. Кстати, они разные. Сын увлечён футболом, дочь – рисованием. Оба занимаются конным спортом, изучают английский.На вопрос, какие отношения связывают сейчас артиста с, Филипп Киркоров ответил:– У нас нет никаких отношений. У каждого своя жизнь. Мы никогда не дружили домами. У неё своя семья, муж. У меня – своя. Быть третьим лишним и появляться у них – это как-то странно. Алла для меня – ориентир на гениальное творчество, всё самое яркое в моей молодости и жизни. И даже здесь, на базаре. Это человек, который дал мне очень многое. Но мне доставляет удовольствие наблюдать за её счастьем на расстоянии. Например, в инстаграме. В отличие от Аллы, я на неё подписан. Но если нужна будет помощь ей, её семье, я первым предложу свою поддержку.Недавно артист участвовал в съёмках детского киножурнала. На вопрос, в какой роли, артист вздохнул:– Я уже много лет играю роль самого себя. И это моя главная беда и трагедия. Даже святой Валентин в фильме «Любовь в большом городе» – Бедросович, сказочный персонаж с отсылом на меня, то есть на образ артиста эстрады.А у меня есть мечта – сыграть в театре короля Лира. Может, кто-то из великих режиссёров, к примеру, Серебренников, рискнёт и пригласит.Признался артист и в том, что ему очень нравится озвучивать мультфильмы, и он работал на нескольких диснеевских мультфильмах.Убеждён Филипп Киркоров в том, что никогда никого не надо ни о чём просить. «Сами придут и сами дадут». И хотя вряд ли стоит озвучивать желания, цели, мечты, подтвердил, что в будущем намерен завоевать «Грэмми».А вот орассказал с удовольствием:– Хотел быть фокусником. Моя бабушка была цирковой артисткой, и в цирке проводил много времени. Смотрел представления в цирке на Цветном бульваре, притягивали шоу, я испытывал щенячий восторг... Но время прошло, я стал петь…Во время «Звёздного часа» певец анонсировал новую песню, исполненную с известным артистом (называть не стал). Обещал, что YouTube «взорвёт» это сотрудничество.На пресс-конференции Филипп Киркоров получил приглашение посетить выставку портретов из монет , среди которых был и портрет артиста, от могилёвского художника Вадима Красовского. Автор обещал подарить картину. Король эстрады побывал в краеведческом музее. Состоялась ли «сделка», остаётся интригой. В соответствии с названием выставки «Интрига… Продолжение…». Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: фестиваль, Филипп Киркоров, "Славянский базар" — статья прочитана 107 раз Комментарии