Лукашенко: Славянский базар в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов 🔊 Воспроизвести А.Лукашенко. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Белорусский народ никогда не пасует перед вызовами времени. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", состоявшейся 16-го июля, передает БЕЛТА.



По словам главы Белорусского государства, "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул Президент, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".



"Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов", - заявил Александр Лукашенко. По словам главы Белорусского государства, "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул Президент, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию"."Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей. Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов", - заявил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что на фестивальной сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, разных политических и религиозных взглядов, из различных государств. Но, невзирая на международные конфликты, межнациональные и внутриполитические кризисы, здесь всегда царили мир, дружба и взаимопонимание. "В чем секрет? Наверное, и прежде всего - в культурном коде славян, в общей тысячелетней истории предков современных славянских народов. В ней мы не найдем фактов варварского разрушения традиций и уничтожения других цивилизаций. Есть только созидание и взаимообогащение культур. Мы мирные люди, делали и будем делать все красиво и по-мирному. Поэтому ежегодно "Славянский базар в Витебске" притягивает к себе участников и гостей из разных уголков планеты на этот живописный берег Двины. В город, который веками вдохновлял на творчество известных музыкантов, художников, актеров, который подарил нам талантливых режиссеров и дизайнеров, ученых и конструкторов, спортсменов и тренеров, прославивших белорусскую и не только землю на весь мир", - сказал глава государства.







Александр Лукашенко заметил, что "Славянский базар" - это не только песни, но и сосредоточие всех направлений и видов культур. Он убежден, что и сегодня витебский амфитеатр собрал самых ярких артистов, самых добрых и отзывчивых зрителей. Таких, которые приходят и приезжают на этот праздник по зову сердца. "Тех, кого объединяет искренняя любовь к общенациональной славянской культуре", - добавил Президент.



Глава государства пожелал гостям и участникам фестиваля, чтобы эти дни подарили им много ярких эмоций, а конкурсы открыли новые имена в мире искусства. Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Витебск, Лукашенко, "Славянский базар" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 168 раз Комментарии