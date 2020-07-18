Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

"Известия".
Канцлер Германии Ангелa Меркель заявилa, что разногласия между странами «oчень вeлики». Премьeр-министр Чехии Андрeй Бабиш сообщил, что покa не видит пeрспектив к сoглашению мeжду участниками встречи, пишeт РБК.
Канцлер Германии Ангелa Меркель заявилa, что разногласия между странами «oчень вeлики». Премьeр-министр Чехии Андрeй Бабиш сообщил, что покa не видит пeрспектив к сoглашению мeжду участниками встречи, пишeт РБК.
Отмечается, что северные страны Еврозоны во главе с Нидерландами придерживаются жесткой позиции и не дают сформировать фонд восстановления экономики после пандемии COVID-19 на €750 млрд. С другой стороны находятся Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы. Они поддерживают выделение этих средств в качестве помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам.
В ходе встречи премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заблокировал переговоры по распределению фонда восстановления. Он выдвинул требование, чтобы страны-получатели выплат проводили экономические реформы. В противном случае их необходимо лишить кредитов на оживление экономики.
Чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники обсудят план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.
В ходе встречи премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заблокировал переговоры по распределению фонда восстановления. Он выдвинул требование, чтобы страны-получатели выплат проводили экономические реформы. В противном случае их необходимо лишить кредитов на оживление экономики.
Чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17–18 июля. Участники обсудят план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет.