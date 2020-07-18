Тайвань будет казнить преступников по-новому 🔊 Воспроизвести Ассоциативное фото Власти Тайваня представили новые правила смертной казни.



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По задумке правительства, высшую меру наказания будут приводить в исполнение "более гуманным способом".



Согласно действующим нормативам, смертникам дают успокоительное, затем их кладут лицом вниз и стреляют в спину. По новым же правилам, на приговоренных должны будут надевать ещё и капюшон, чтобы человек не видели своего палача.



Также осужденным разрешили оставлять прощальные обращения и проводить религиозные ритуалы. Местные правозащитники считают, что казнь по определению не может быть гуманной и призвали отказаться от вынесения смертных приговоров. Об этом сообщает MIGnews.com со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.По задумке правительства, высшую меру наказания будут приводить в исполнение "более гуманным способом".Согласно действующим нормативам, смертникам дают успокоительное, затем их кладут лицом вниз и стреляют в спину. По новым же правилам, на приговоренных должны будут надевать ещё и капюшон, чтобы человек не видели своего палача.Также осужденным разрешили оставлять прощальные обращения и проводить религиозные ритуалы. Местные правозащитники считают, что казнь по определению не может быть гуманной и призвали отказаться от вынесения смертных приговоров. Категории: общество, в мире Ключевые слова: Тайвань, казнь — статья прочитана 57 раз Комментарии