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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Тайвань будет казнить преступников по-новому
Об этом сообщает MIGnews.com со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.
По задумке правительства, высшую меру наказания будут приводить в исполнение "более гуманным способом".
Согласно действующим нормативам, смертникам дают успокоительное, затем их кладут лицом вниз и стреляют в спину. По новым же правилам, на приговоренных должны будут надевать ещё и капюшон, чтобы человек не видели своего палача.
Также осужденным разрешили оставлять прощальные обращения и проводить религиозные ритуалы. Местные правозащитники считают, что казнь по определению не может быть гуманной и призвали отказаться от вынесения смертных приговоров.
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