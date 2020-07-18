Концерн BLRT отказался от Таллина и перевел рабочие места в Литву 🔊 Воспроизвести BLRT. ФОТО: Liis Treimann Концерн BLRT планировал в этом году открыть в Таллинне новый плавучий док, но предприятию пришлось изменить свои планы в связи с решениями, принятыми эстонским правительством, сообщает rus.postimees.ee со ссылкой на BNS.



В начале июля крупнейший в странах Балтии плавучий док занял свое постоянное место в акватории Клайпедского порта на принадлежащей концерну BLRT Grupp верфи Western Shipyard и уже принял в ремонт первое судно Minerva.



Об этом BNS сообщила в конце этой недели пресс-служба концерна. Установленный плавучий док для обслуживания судов типа Postpanamax, Panamax и Aframax длиной 235 метров, шириной 45 метров и грузоподъемностью 33 000 тонн был приобретен концерном BLRT Grupp в 2016 году у верфи Adriatic Shipyard Bijela в Черногории. Он прошел ремонт и полную модернизацию. В начале июля крупнейший в странах Балтии плавучий док занял свое постоянное место в акватории Клайпедского порта на принадлежащей концерну BLRT Grupp верфи Western Shipyard и уже принял в ремонт первое судно Minerva.Об этом BNS сообщила в конце этой недели пресс-служба концерна. Установленный плавучий док для обслуживания судов типа Postpanamax, Panamax и Aframax длиной 235 метров, шириной 45 метров и грузоподъемностью 33 000 тонн был приобретен концерном BLRT Grupp в 2016 году у верфи Adriatic Shipyard Bijela в Черногории. Он прошел ремонт и полную модернизацию. Вводом дока в эксплуатацию и приемом первого судна в ремонт подведена черта в первом этапе проекта, длившемся почти четыре года. Второй этап развития судоремонтного направления завершится в ближайшие месяцы после установки на верфи еще одного большого дока для судов типа Panamax, приобретенного в конце прошлого года у Рижской судоремонтной верфи.



В настоящее время идет ремонт и модернизация дока длиной 201 м, шириной 35 м и грузоподъемность 30 000 тонн. Работающий на верфи и до настоящего времени считавшийся самым большим док длиной 200 м, шириной 30 м и грузоподъемностью 27 000 тонн теперь станет третьим по возможностям.



«В сфере судоремонта сделан огромный шаг вперед, и концерн выходит на совершенно новый уровень, где как перед нами, так и перед судовладельцами откроются новые возможности для ремонта и модернизации больших судов», - отметило предприятие.



Как поясняет концерн, верфь Western Shiprepair станет крупнейшим судоремонтным центром, и вместе с верфями в Таллинне и Турку позволит концерну конкурировать с крупнейшими судоремонтными компаниями Западной и Северной Европы. В результате появится несколько сотен новых рабочих мест. Такие проекты в определенные периоды требуют большого количества высококвалифицированных специалистов различного профиля.



В Литве для этого созданы хорошие условия: в высших и профессионально-технических учебных заведениях готовятся специалисты для сфер судостроения и судоремонта. В Литве отсутствует квота на иностранную рабочую силу, что дает возможность при необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов.



«Совершенствуя свое законодательство в вопросах привлечения иностранных работников, Литва придерживается таких же принципов, как Германия, Франция, Польша и Финляндия. Это создает благоприятные условия для развития предпринимательства и поддержки экономики. К сожалению, из-за проблем, возникших с привлечением иностранной рабочей силы в Эстонии, в последний момент мы были вынуждены скорректировать свои планы развития и отказаться от установки большого дока в Таллине, который должны были установить в середине текущего года», - сказала председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.



На протяжении последних лет BLRT Grupp инвестировал 100 миллионов евро с целью повышения конкурентоспособности предприятий группы Western Shipyard и развития мощностей в Клайпеде.



Реализация многомиллионного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с «Дирекцией Клайпедского государственного морского порта», которая также инвестировала в портовую инфраструктуру, что позволит обеспечить безопасную обработку судов длиной до 300 метров. Все это значительно улучшит условия деятельности как для предприятий группы Western Shipyard, так и для других операторов, действующих в этом районе порта. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, концерн, Таллин, верфь, BLRT Grupp, BLRT, Western Shiprepair География: Эстония, Таллин — статья прочитана 149 раз Комментарии