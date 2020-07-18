Роландас Виршилас: В кризисной ситуации в приоритете не прибыль, а человек

Этим летом в Клайпеде не будет традиционного праздника пивоваров. О причинах рассказывает руководитель компании «Švyturys-Utenos alus» и группы «Carlsberg» в странах Балтии Роландас ВИРШИЛАС.
Текст приводится по пресс-релизу предприятия «Švyturys-Utenos alus» в переводе на русский язык "Обзора".
Текст приводится по пресс-релизу предприятия «Švyturys-Utenos alus» в переводе на русский язык "Обзора".
Мероприятие пивоваров, ставшее традицией, всегда вызывало большой общественный интерес, потому что 18 июля в портовом городе мы отмечали этот праздник рекордным количеством гостей, интересными дегустациями, качественной музыкой и открытиями мастеров кухни.
Хотя развитие культуры пива и содействие ответственному потреблению остается одной из целей компании, в таких рискованных, как сложились нынче, обстоятельствах, мы, во-первых, во главу угла берем не прибыль, а обеспечивание общего блага, поэтому мы переносим Международный праздник пивоваров с этого лета на следующий год.
С этой пандемией мы сталкиваемся впервые, поэтому, как новички в контексте Covid-19, мы должны действовать ответственно и вдумчиво.
Компания "Švyturys-Utenos alus" занимает ответственную позицию в бизнесе, поэтому, несмотря на то, что многие компании возвращаются к марафону интенсивных событий и обещают соблюдать все требования безопасности, мы видим риск сохранения и распространения вируса и, беря во внимание примеры других стран, не игнорируем возможность второй волны пандемии возврат, из-за которой наша страна снова может вернуться к более жёстким требованиям безопасности.
С самого начала пандемии мы активно предпринимали оперативные действия, чтобы помочь уменьшить последствия воздействия вируса. Во время напряженного карантина мы не только заботились о наших сотрудниках и партнерах, защищая их, по возможности, от внешних угроз, но и оказывали поддержку литовским врачам и населению, испытывающему социальную изоляцию: в медицинские учреждения страны и пункты Maisto Bankas были отправлены 130 тысяч единиц питьевой воды и освежающих напитков.
Активная деятельность также проведилась и за пределами Литвы: из фондов международной группы "Carlsberg", которой принадлежит и предприятие "Švyturys-Utenos alus", было выделено около 12,7 млн евро для финансирования международных исследований и общественных потребностей стран, затронутых вирусом.
Будучи ведущей компанией по производству напитков в стране, мы считаем своим долгом побуждать многих представителей бизнес-сектора следовать нашему примеру и войти в ряды социально ответственного бизнеса. Давайте подавать пример друг другу, ставя человеческие интересы выше стремления к прибыли и личных интересов, и давайте вместе вносить вклад в более успешное урегулирование ситуации с кризисом.
В этом году мы отказываемся от празднования Международного дня пивоваров, чтобы мы могли встретиться все вместе и здоровыми в следующем году.
Фото предоставлено пресс-службой «Švyturys-Utenos alus»
Хотя развитие культуры пива и содействие ответственному потреблению остается одной из целей компании, в таких рискованных, как сложились нынче, обстоятельствах, мы, во-первых, во главу угла берем не прибыль, а обеспечивание общего блага, поэтому мы переносим Международный праздник пивоваров с этого лета на следующий год.
Принципы социально ответственного бизнеса
С этой пандемией мы сталкиваемся впервые, поэтому, как новички в контексте Covid-19, мы должны действовать ответственно и вдумчиво.
Компания "Švyturys-Utenos alus" занимает ответственную позицию в бизнесе, поэтому, несмотря на то, что многие компании возвращаются к марафону интенсивных событий и обещают соблюдать все требования безопасности, мы видим риск сохранения и распространения вируса и, беря во внимание примеры других стран, не игнорируем возможность второй волны пандемии возврат, из-за которой наша страна снова может вернуться к более жёстким требованиям безопасности.
С самого начала пандемии мы активно предпринимали оперативные действия, чтобы помочь уменьшить последствия воздействия вируса. Во время напряженного карантина мы не только заботились о наших сотрудниках и партнерах, защищая их, по возможности, от внешних угроз, но и оказывали поддержку литовским врачам и населению, испытывающему социальную изоляцию: в медицинские учреждения страны и пункты Maisto Bankas были отправлены 130 тысяч единиц питьевой воды и освежающих напитков.
Активная деятельность также проведилась и за пределами Литвы: из фондов международной группы "Carlsberg", которой принадлежит и предприятие "Švyturys-Utenos alus", было выделено около 12,7 млн евро для финансирования международных исследований и общественных потребностей стран, затронутых вирусом.
Хорошие примеры заразительны
Будучи ведущей компанией по производству напитков в стране, мы считаем своим долгом побуждать многих представителей бизнес-сектора следовать нашему примеру и войти в ряды социально ответственного бизнеса. Давайте подавать пример друг другу, ставя человеческие интересы выше стремления к прибыли и личных интересов, и давайте вместе вносить вклад в более успешное урегулирование ситуации с кризисом.
В этом году мы отказываемся от празднования Международного дня пивоваров, чтобы мы могли встретиться все вместе и здоровыми в следующем году.
Фото предоставлено пресс-службой «Švyturys-Utenos alus»