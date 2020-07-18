Роландас Виршилас: В кризисной ситуации в приоритете не прибыль, а человек 🔊 Воспроизвести Этим летом в Клайпеде не будет традиционного праздника пивоваров. О причинах рассказывает руководитель компании «Švyturys-Utenos alus» и группы «Carlsberg» в странах Балтии Роландас ВИРШИЛАС.



Текст приводится по пресс-релизу предприятия «Švyturys-Utenos alus» в переводе на русский язык "Обзора".



Роландас Виршилас Вспышка вируса Covid-19, поразившего мир в этом году, сильно ударила по многим секторам бизнеса, не явились исключением и пивовары. Хотя мы, будучи лидером в индустрии напитков в стране, ежегодно в Клайпеде 18 июля празднуем Международный день пивоваров, в этом году из-за всё еще существующего риска распространения вируса мы решили не рисковать здоровьем каждого сотрудника и члена общества, поэтому приняли трудное, но в настоящее время очень важное внутреннее решение - отменить фестиваль Дня пивоваров в этом году.



Хотя развитие культуры пива и содействие ответственному потреблению остается одной из целей компании, в таких рискованных, как сложились нынче, обстоятельствах, мы, во-первых, во главу угла берем не прибыль, а обеспечивание общего блага, поэтому мы переносим Международный праздник пивоваров с этого лета на следующий год.



Принципы социально ответственного бизнеса



С этой пандемией мы сталкиваемся впервые, поэтому, как новички в контексте Covid-19, мы должны действовать ответственно и вдумчиво.



Компания "Švyturys-Utenos alus" занимает ответственную позицию в бизнесе, поэтому, несмотря на то, что многие компании возвращаются к марафону интенсивных событий и обещают соблюдать все требования безопасности, мы видим риск сохранения и распространения вируса и, беря во внимание примеры других стран, не игнорируем возможность второй волны пандемии возврат, из-за которой наша страна снова может вернуться к более жёстким требованиям безопасности.



С самого начала пандемии мы активно предпринимали оперативные действия, чтобы помочь уменьшить последствия воздействия вируса. Во время напряженного карантина мы не только заботились о наших сотрудниках и партнерах, защищая их, по возможности, от внешних угроз, но и оказывали поддержку литовским врачам и населению, испытывающему социальную изоляцию: в медицинские учреждения страны и пункты Maisto Bankas были отправлены 130 тысяч единиц питьевой воды и освежающих напитков.











Активная деятельность также проведилась и за пределами Литвы: из фондов международной группы "Carlsberg", которой принадлежит и предприятие "Švyturys-Utenos alus", было выделено около 12,7 млн евро для финансирования международных исследований и общественных потребностей стран, затронутых вирусом.



Хорошие примеры заразительны



Будучи ведущей компанией по производству напитков в стране, мы считаем своим долгом побуждать многих представителей бизнес-сектора следовать нашему примеру и войти в ряды социально ответственного бизнеса. Давайте подавать пример друг другу, ставя человеческие интересы выше стремления к прибыли и личных интересов, и давайте вместе вносить вклад в более успешное урегулирование ситуации с кризисом.



В этом году мы отказываемся от празднования Международного дня пивоваров, чтобы мы могли встретиться все вместе и здоровыми в следующем году.



Фото предоставлено пресс-службой «Švyturys-Utenos alus» Мероприятие пивоваров, ставшее традицией, всегда вызывало большой общественный интерес, потому что 18 июля в портовом городе мы отмечали этот праздник рекордным количеством гостей, интересными дегустациями, качественной музыкой и открытиями мастеров кухни.Хотя развитие культуры пива и содействие ответственному потреблению остается одной из целей компании, в таких рискованных, как сложились нынче, обстоятельствах, мы, во-первых, во главу угла берем не прибыль, а обеспечивание общего блага, поэтому мы переносим Международный праздник пивоваров с этого лета на следующий год.С этой пандемией мы сталкиваемся впервые, поэтому, как новички в контексте Covid-19, мы должны действовать ответственно и вдумчиво.Компания "Švyturys-Utenos alus" занимает ответственную позицию в бизнесе, поэтому, несмотря на то, что многие компании возвращаются к марафону интенсивных событий и обещают соблюдать все требования безопасности, мы видим риск сохранения и распространения вируса и, беря во внимание примеры других стран, не игнорируем возможность второй волны пандемии возврат, из-за которой наша страна снова может вернуться к более жёстким требованиям безопасности.С самого начала пандемии мы активно предпринимали оперативные действия, чтобы помочь уменьшить последствия воздействия вируса. Во время напряженного карантина мы не только заботились о наших сотрудниках и партнерах, защищая их, по возможности, от внешних угроз, но и оказывали поддержку литовским врачам и населению, испытывающему социальную изоляцию: в медицинские учреждения страны и пункты Maisto Bankas были отправлены 130 тысяч единиц питьевой воды и освежающих напитков.Активная деятельность также проведилась и за пределами Литвы: из фондов международной группы "Carlsberg", которой принадлежит и предприятие "Švyturys-Utenos alus", было выделено около 12,7 млн евро для финансирования международных исследований и общественных потребностей стран, затронутых вирусом.Будучи ведущей компанией по производству напитков в стране, мы считаем своим долгом побуждать многих представителей бизнес-сектора следовать нашему примеру и войти в ряды социально ответственного бизнеса. Давайте подавать пример друг другу, ставя человеческие интересы выше стремления к прибыли и личных интересов, и давайте вместе вносить вклад в более успешное урегулирование ситуации с кризисом.В этом году мы отказываемся от празднования Международного дня пивоваров, чтобы мы могли встретиться все вместе и здоровыми в следующем году. Инф. «Обзора» Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, пиво, «Švyturys-Utenos alus», Роландас Виршилас, День пивовара География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 151 раз Комментарии