Иллюстрации вместо слов 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсе, в Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса, открыта оригинальная выставка книг, в которых отсутствуют слова.



Книги без слов – вид книг, которые состоят только из рисунков и изображений. Истории в таких книгах воспринимаются только при помощи зрения и богатого воображения. Преимущество книг без слов заключается в том, что каждый читатель может создать свой собственный рассказ.



На первый взгляд, может показаться, что такого рода книги созданы только для детей. Однако, это ошибочное мнение. Для взрослого человека книги без слов также могут быть занимательными.



Каждая страница представляет из себя новую яркую картину, которая имеет своё настроение и характер. А также книги без слов являются источником для саморефлексии и восприятия мира в целом. Книги без слов – вид книг, которые состоят только из рисунков и изображений. Истории в таких книгах воспринимаются только при помощи зрения и богатого воображения. Преимущество книг без слов заключается в том, что каждый читатель может создать свой собственный рассказ.На первый взгляд, может показаться, что такого рода книги созданы только для детей. Однако, это ошибочное мнение. Для взрослого человека книги без слов также могут быть занимательными.Каждая страница представляет из себя новую яркую картину, которая имеет своё настроение и характер. А также книги без слов являются источником для саморефлексии и восприятия мира в целом.



Впервые коллекция книг без слов в Литовскую национальную библиотеку имени Мартинаса Мажвидаса попала в 2019 году. Проект был организован в связи с мировой ситуацией – в то время Европу после всякого рода "революций", активно поддержанных Западом, захлестнула волна беженцев из Африки и Ближнего востока, среди которых было и огромное количество детей.















Семьи, которые нашли новый дом, хотят знать культуру страны, в которой они живут. Но познать культуру достаточно сложно, если не знаешь языка. Осознав сложившеюся проблему, Международный совет по детской и юношеской литературе (IBBY) совместно с проектом „Книги без слов: из мира в Ламдедузу и обратно“ организовали первый выпуск книг, в которых не было ни единого слова, а только волшебные иллюстрации.



Проект быстро развивается и становится всё больше популярным. А издательства, в свою очередь, активнее издают книги без слов, тем самым оказывают проекту помощь и успешное будущее новому образу книг.



Экспозиция книг без слов будет открыта до 30 августа 2020 года.



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На данный момент в Литве книг только с изображениями недостаточно много. Коллекцию составляют 55 сказочных книг. Национальная библиотека приобрела весь набор книг и теперь они являются её собственностью.Впервые коллекция книг без слов в Литовскую национальную библиотеку имени Мартинаса Мажвидаса попала в 2019 году. Проект был организован в связи с мировой ситуацией – в то время Европу после всякого рода "революций", активно поддержанных Западом, захлестнула волна беженцев из Африки и Ближнего востока, среди которых было и огромное количество детей.Семьи, которые нашли новый дом, хотят знать культуру страны, в которой они живут. Но познать культуру достаточно сложно, если не знаешь языка. Осознав сложившеюся проблему, Международный совет по детской и юношеской литературе (IBBY) совместно с проектом „Книги без слов: из мира в Ламдедузу и обратно“ организовали первый выпуск книг, в которых не было ни единого слова, а только волшебные иллюстрации.Проект быстро развивается и становится всё больше популярным. А издательства, в свою очередь, активнее издают книги без слов, тем самым оказывают проекту помощь и успешное будущее новому образу книг.Экспозиция книг без слов будет открыта до 30 августа 2020 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: книги, библиотека, Книги без слов География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 174 раза Комментарии