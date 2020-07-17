Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего огромную сумму для врачей 🔊 Воспроизвести Фото © Пресс-служба Букингемского дворца



Изначально Том Мур планировал собрать только тысячу фунтов.



Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, которому удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов (это около $41 млн, или 2,9 миллиарда рублей) для британских врачей, лечащих больных с коронавирусом. Он получил почётное звание полковника Вооружённых сил Великобритании, сообщает



Торжественная церемония прошла во дворе Виндзорского замка. Там королева с супругом находятся в особых условиях безопасности из-за пандемии коронавируса. Во время этого ритуала чётко соблюдалась социальная дистанция. Мур приблизился к Елизавете II ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеча мечом своего отца Георга VI. Изначально Том Мур планировал собрать только тысячу фунтов.Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, которому удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов (это около $41 млн, или 2,9 миллиарда рублей) для британских врачей, лечащих больных с коронавирусом. Он получил почётное звание полковника Вооружённых сил Великобритании, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.Торжественная церемония прошла во дворе Виндзорского замка. Там королева с супругом находятся в особых условиях безопасности из-за пандемии коронавируса. Во время этого ритуала чётко соблюдалась социальная дистанция. Мур приблизился к Елизавете II ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеча мечом своего отца Георга VI. Том Мур служил во время Второй мировой войны в Индии и Бирме, вышел в отставку в звании капитана. Известность ветеран получил после того, как начал сбор денег на нужды британских врачей во время пандемии. Для привлечения внимания в апреле он опубликовал в Сети свою фотографию и пообещал пользователям на ходунках пройти 100 кругов по саду.



В итоге он перевыполнил план и прошёл 200 кругов. Акция Мура вызвала такой резонанс, что ему удалось собрать более 32 миллионов фунтов вместо планируемой одной тысячи.



Напомним, в России примеру Мура последовала ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. 98-летняя жительница Санкт-Петербурга даже отправила подарок своему вдохновителю и приложила к посылке трогательную записку. life.ru Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: королева, дворец, Елизавета Вторая, рыцарь, посвящение — статья прочитана 86 раз Комментарии