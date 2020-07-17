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Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего огромную сумму для врачей

Фото © Пресс-служба Букингемского дворца


Изначально Том Мур планировал собрать только тысячу фунтов.

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, которому удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов (это около $41 млн, или 2,9 миллиарда рублей) для британских врачей, лечащих больных с коронавирусом. Он получил почётное звание полковника Вооружённых сил Великобритании, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Торжественная церемония прошла во дворе Виндзорского замка. Там королева с супругом находятся в особых условиях безопасности из-за пандемии коронавируса. Во время этого ритуала чётко соблюдалась социальная дистанция. Мур приблизился к Елизавете II ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеча мечом своего отца Георга VI.
Том Мур служил во время Второй мировой войны в Индии и Бирме, вышел в отставку в звании капитана. Известность ветеран получил после того, как начал сбор денег на нужды британских врачей во время пандемии. Для привлечения внимания в апреле он опубликовал в Сети свою фотографию и пообещал пользователям на ходунках пройти 100 кругов по саду.

В итоге он перевыполнил план и прошёл 200 кругов. Акция Мура вызвала такой резонанс, что ему удалось собрать более 32 миллионов фунтов вместо планируемой одной тысячи.

Напомним, в России примеру Мура последовала ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. 98-летняя жительница Санкт-Петербурга даже отправила подарок своему вдохновителю и приложила к посылке трогательную записку.
life.ru
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: королева, дворец, Елизавета Вторая, рыцарь, посвящение
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добавлена сегодня, 17 июля, 21:50

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