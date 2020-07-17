Главная >> Новости >> общество, здоровье >> Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна двухнедельная изоляция

Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна двухнедельная изоляция



Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника будет обязательна двухнедельная изоляция, с целью преграждения распространения коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция", - сообщается в пресс-релизе министерства.

Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.

Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 79 раз
добавлена сегодня, 17 июля, 18:17

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка