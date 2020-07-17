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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна двухнедельная изоляция
Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника будет обязательна двухнедельная изоляция, с целью преграждения распространения коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция", - сообщается в пресс-релизе министерства.
Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.
Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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