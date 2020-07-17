Возвращающимся из Хорватии литовцам обязательна двухнедельная изоляция 🔊 Воспроизвести



Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника будет обязательна двухнедельная изоляция, с целью преграждения распространения коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция", - сообщается в пресс-релизе министерства.



Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.



Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться. Возвращающимся из Хорватии жителям Литвы с понедельника будет обязательна двухнедельная изоляция, с целью преграждения распространения коронавируса, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения."Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Хорватии прибытие граждан из этой страны с понедельника запрещено, а гражданам Литвы, которые возвращаются из этой страны, будет обязательна 14-дневная изоляция", - сообщается в пресс-релизе министерства.Такой порядок действует в отношении Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии