Г. Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа намерен добиваться более активной реакции институций Евросоюза (ЕС) на попытки России исказить историю, умаляя масштабы советских преступлений.



"Своей ревизионистской деятельностью Россия стремится расколоть мир на сферы влияния и переписать историю, превратить ее в оружие против народов стран Балтии. Мы оцениваем такие действия как направленные напрямую против суверенитета и независимости Литвы и других стран ЕС", - заявил президент Литвы.



Прибывший на саммит ЕС глава государства сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета. По словам президента, России следует направить четкую весть, что поведение Москвы неприемлемо и скажется на отношениях ЕС и России. Литовский президент Гитанас Науседа намерен добиваться более активной реакции институций Евросоюза (ЕС) на попытки России исказить историю, умаляя масштабы советских преступлений."Своей ревизионистской деятельностью Россия стремится расколоть мир на сферы влияния и переписать историю, превратить ее в оружие против народов стран Балтии. Мы оцениваем такие действия как направленные напрямую против суверенитета и независимости Литвы и других стран ЕС", - заявил президент Литвы.Прибывший на саммит ЕС глава государства сказал, что поднимет этот вопрос на заседании Европейского совета. По словам президента, России следует направить четкую весть, что поведение Москвы неприемлемо и скажется на отношениях ЕС и России. По словам Г. Науседы, проводимая Россией политика исторической памяти в последнее время "приобретает все более агрессивные формы", а свидетельствуют об этом попытки оправдать советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа накануне Второй мировой войны и конституционные поправки в защиту "исторической правды".



"Мы должны реагировать. Институции ЕС должны проводить более проактивную политику, чтобы объяснить партнерам в России, что мы не может мириться с такими попытками, а такая политика повлияет на отношения ЕС и России", - сказал Г. Науседа.



По словам президента, исторический ревизионизм по степени угрозы государственности не уступает другим гибридным угрозам, таким как строящаяся рядом с Вильнюсом Белорусская АЭС, которая создает угрозу для безопасности жителей ЕС.



"Беларусская АЭС в Островце - это инструмент геополитического влияния. Ее поспешный и безответственный запуск за счет пренебрежения ядерной безопасностью и безопасностью своих и европейских граждан еще раз демонстрирует истинные цели. Мы должны оставаться едиными, последовательными - никаких послаблений проектам, которые не совместимы с безопасностью жителей ЕС!" - подчеркнул глава страны.



В парламенте России рассматривается законопроект с целью отозвать принятое тридцать лет назад, в 1989 году, Съездом народных депутатов СССР решение о признании тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.



Президент России Владимир Путин также недавно обнародовал статью, в которой оправдывал оккупацию Советским Союзом стран Балтии. Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации География: Литва — статья прочитана 74 раза Комментарии