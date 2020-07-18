Фермеры Литвы могут открыть электронный магазин, стоимость которого меньше 10 евро 🔊 Воспроизвести фывап Электронные магазины в Литве открывают пчеловоды и даже мясники. Продавать продукты через интернет ещё никогда не было так легко и дёшево.



Во время карантина такие фермеры, как мясники, пчеловоды и даже народные художники из маленьких базарчиков переехали в огромное пространство интернета, где их продукцию могут приобрести все жители Литвы. Маленькие владельцы бизнеса радуются выросшим продажам, а покупатели – свежим и качественным продуктам, которые теперь так легко и удобно приобрести.



Электронный магазин – всего за пару дней



Созданное Министерством экономики и инноваций Литвы агентство „Versli Lietuva“ провело опрос среди жителей Литвы, и выяснилось, что за время карантина в странах Балтии электронная торговля выросла на 80 (!) процентов, а поток посылок в Литве вырос на 54 процента. Во время карантина такие фермеры, как мясники, пчеловоды и даже народные художники из маленьких базарчиков переехали в огромное пространство интернета, где их продукцию могут приобрести все жители Литвы. Маленькие владельцы бизнеса радуются выросшим продажам, а покупатели – свежим и качественным продуктам, которые теперь так легко и удобно приобрести.Созданное Министерством экономики и инноваций Литвы агентство „Versli Lietuva“ провело опрос среди жителей Литвы, и выяснилось, что за время карантина в странах Балтии электронная торговля выросла на 80 (!) процентов, а поток посылок в Литве вырос на 54 процента.



Так был быстро создан шаблон электронной страницы, современный и довольно простого дизайна, который стоил меньше 10 евро в месяц. Специализированным электронным магазинам нужно больше времени для создания страницы, более того этот процесс выливается в крупную сумму денег. Но с „Fronto.lt“ магазин можно открыть меньше чем за 5 дней.



„Такая модель ориентирована на малый бизнес, которому нужна простая, чётко функционирующая электронная страница. Мы предложили продукт, для создания которого не нужна огромная сумма денег. Мы отказались от всех ненужных функций, именно поэтому уменьшилась цена электронной страницы. Для всех желающих прямо сейчас начать продажу – это самый лучший вариант“, - говорит С.Масюлис.



Взяв в аренду электронную страницу со всеми необходимыми функциями, вам нужно только прикрепить фотографии своей продукции, цену и плюс описание того или иного товара. Сделав всё выше перечисленное, можно приступать к продаже.



Предприниматели из регионов в интернете продают и мёд, и одежду



Заинтересованность продукцией во время карантина была титаническая. За символическую цену электронные магазины захотели создать даже фермеры, которые могли предложить свежие продукты прямо со своего участка.



Автор идеи Саулюс Масюлис отметил: „К нам (в фирму) обращаются предприниматели из очень разных сегментов, начиная с баскетбольных клубов, магазинов одежды и заканчивая мясниками либо пчеловодами. Чаще всего это очень маленькие региональные предприятия, которые имеют до пяти рабочих“.



Таким образом предприниматели не пришлось во время карантин останавливать торговлю и удалось сохранить свой бизнес. Автор идеи С. Масюлис также отметил, что открыть электронный магазин могут все желающие, абсолютно неважно, какие товары или услуги продавец предлагает. Перспективы электронной торговли – очень большие, поэтому это долговременная инвестиция в развитие бизнеса.



Публикацию подготовила



Агния ПОДМОСТКО,



"Обзор" Фирма „Fronto.lt“ – это организация, которая быстро и эффективно переносит бизнес в просторы интернета. Идея электронных магазинов родилась во время карантина у сотрудника фирмы Саулюса Масюлиса (на снимке). Главной задачей было решить, как быстро и дёшево помочь мелкому бизнесу, которому переход в электронную продажу может показаться невозможным.Так был быстро создан шаблон электронной страницы, современный и довольно простого дизайна, который стоил меньше 10 евро в месяц. Специализированным электронным магазинам нужно больше времени для создания страницы, более того этот процесс выливается в крупную сумму денег. Но с „Fronto.lt“ магазин можно открыть меньше чем за 5 дней.„Такая модель ориентирована на малый бизнес, которому нужна простая, чётко функционирующая электронная страница. Мы предложили продукт, для создания которого не нужна огромная сумма денег. Мы отказались от всех ненужных функций, именно поэтому уменьшилась цена электронной страницы. Для всех желающих прямо сейчас начать продажу – это самый лучший вариант“, - говорит С.Масюлис.Взяв в аренду электронную страницу со всеми необходимыми функциями, вам нужно только прикрепить фотографии своей продукции, цену и плюс описание того или иного товара. Сделав всё выше перечисленное, можно приступать к продаже.Заинтересованность продукцией во время карантина была титаническая. За символическую цену электронные магазины захотели создать даже фермеры, которые могли предложить свежие продукты прямо со своего участка.Автор идеи Саулюс Масюлис отметил: „К нам (в фирму) обращаются предприниматели из очень разных сегментов, начиная с баскетбольных клубов, магазинов одежды и заканчивая мясниками либо пчеловодами. Чаще всего это очень маленькие региональные предприятия, которые имеют до пяти рабочих“.Таким образом предприниматели не пришлось во время карантин останавливать торговлю и удалось сохранить свой бизнес. Автор идеи С. Масюлис также отметил, что открыть электронный магазин могут все желающие, абсолютно неважно, какие товары или услуги продавец предлагает. Перспективы электронной торговли – очень большие, поэтому это долговременная инвестиция в развитие бизнеса. Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: электронный магазин, „Fronto.lt“ — статья прочитана 195 раз Комментарии