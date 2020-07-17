В Литве предлагают ввести санкции властям Беларуси из-за репрессий 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Председатель парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис предлагают ввести национальные санкции в отношении представителей властей Беларуси из-за репрессий против оппозиции и СМИ.



Парламентарии призвали правительство запретить въезд в Литву отвественным за репрессии лицами по так называемому закону Магнитского.



" (...) просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую республику", - написано в письме парламентариев, обращенном к министрам иностранных дел и внутренних дел. Председатель парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис предлагают ввести национальные санкции в отношении представителей властей Беларуси из-за репрессий против оппозиции и СМИ.Парламентарии призвали правительство запретить въезд в Литву отвественным за репрессии лицами по так называемому закону Магнитского." (...) просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую республику", - написано в письме парламентариев, обращенном к министрам иностранных дел и внутренних дел. Парламентарии считают, что таким шагом "Литва не только политическими заявлениями, но и конкретными действиями могла бы продемонстрировать жителям Беларуси и всему международному сообществу свою ясную позицию, что нельзя проявлять толерантность к нарушениям прав человека".



Власти Беларуси отказали нескольким соперникам президента Александра Лукашенко в участии в выборах 9 августа, после чего в стране прошли акции протеста, во время которых были задержаны сотни людей.



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Правительство Литвы обсудит возможность внести предствителей властей Беларуси в "черный" список из-за их роли в репрессиях против оппозиции и СМИ, сообщил в пятницу министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Так министр прокомментировал призыв председателя парламентского Комитета по Европейским делам Гедиминаса Киркиласа и лидера оппозиции консерватора Габриэлюса Ландсбергиса к вводу запрета на въезд в Литву в соответствии с законом Магницкого лицам, ответственным за репрессии.



Данную инициативу Л. Линкявичюс назвал логичной и заявил, что такая возможность будет рассмотрена.



"Следует определить, что это за люди, и установить меру их ответственности. Мы тщательно изучим, и, если будут основания и достаточно информации, то сделаем это. Процесс должен продвигаться очень ответственно", - заявил министр.



Ранее министерство заявляло, что "продолжающиеся политически мотивированные репрессии, возможный рост политзаключенных окажет воздействие на дальнейшие отношения ЕС и Беларуси".



Согласно так называемому закону Магницкого Литва может запретить въезд в страну иностранцам, замешанным в коррупции в крупном размере, отмывании денег или нарушении прав человека. В настоящее время в этом списке десятки граждан России, а также должностные лица Саудовской Аравии, связанные с убийством Джамаля Хашогги. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Беларусь, санкции, аресты География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии