К юбилею Грюнвальдской битвы – вечер исторического фехтования

Отмечая 610-ю годовщину победы в битве при Грюнвальде Дворец правителей Литовского княжества, входящий в структуру Национального музея, в среду, 15 июля, организовал для всех желающих вечер исторического фехтования.
«Чтобы вспомнить одну из величайших военных побед в истории Литвы, которая в то время открыла путь к мирному будущему нашей страны и экономическому, социальному и культурному её укреплению, в этом году мы организуем дружеский рыцарский турнир. Жители и гости Вильнюса смогут принять непосредственное участие в нем: познакомиться с разнообразинм оружия, опробовать его и научиться пользоваться им», - сказала Ивета Яугайте, координатор мероприятий Отдела мероприятий музея Дворец правителей.
Бесплатные уроки исторического фехтования для всех желающих несколько раз за вечер провели представители Kalavijo meistrystės mokykla (Вильнюс), „Plieno taktas“ (Вильнюс), Renesanso kalavijo mokykla (Каунас) и „Husaras“ (Вильнюс).
Этот не последний в этом году сюрприз музея Дворца правителей, связанный с военной историей. Если ситуация в стране будет благоприятной, в конце осени планируется пригласить посетителей на международную выставку, где культурному обществу, молодежи и иностранным гостям будет представлено особо значимое наследие военной культуры литовцев, а также представители военной элиты, непосредственно способствовавшие формированию и укреплению Литовского государства.
Фоторепортаж Оксаны ШАХОВОЙ, "Обзор"
Фоторепортаж Оксаны ШАХОВОЙ, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Литва, Грюнвальд, битва, фехтование