К юбилею Грюнвальдской битвы – вечер исторического фехтования

«Чтобы вспомнить одну из величайших военных побед в истории Литвы, которая в то время открыла путь к мирному будущему нашей страны и экономическому, социальному и культурному её укреплению, в этом году мы организуем дружеский рыцарский турнир. Жители и гости Вильнюса смогут принять непосредственное участие в нем: познакомиться с разнообразинм оружия, опробовать его и научиться пользоваться им», - сказала Ивета Яугайте, координатор мероприятий Отдела мероприятий музея Дворец правителей.Бесплатные уроки исторического фехтования для всех желающих несколько раз за вечер провели представители Kalavijo meistrystės mokykla (Вильнюс), „Plieno taktas“ (Вильнюс), Renesanso kalavijo mokykla (Каунас) и „Husaras“ (Вильнюс).