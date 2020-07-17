Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Согласованный показатель годовой инфляции в Литве в июне был несколько выше среднего уровня в Европейском Союзе (ЕС), сообщил Евростат.



В Литве в июне он составил 0,9 %, а в целом в ЕС – 0,8%, только в еврозоне – 0,3 %, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза.



В Латвии зафиксирована дефляция в 1,1%, а в Эстонии – дефляция 1,6%.



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Министерство финансов сообщает, что досрочно выкупило на вторичном рынке облигаций на сумму 150 млн долларов и так уменьшило эмиссию облигаций в объеме 1,5 млрд долларов до 1,35 млрд долларов.



Этот выкуп поможет госбюджету сэкономить около 4,5 млн евро, указывает Минфин.



В марте 2011 года была выпущена и в ноябре того же года дополнена эмиссия облигаций, общий объем которой составил 1,5 млрд долларов. Годовые за нее составляли 6,125%. Несмотря на то, что выкуп этих облигаций намечался в марте 2021 года, чтобы эффективно управлять денежными потоками государственной казны, было принято решение выкупить часть эмиссии на вторичном рынке. Согласованный показатель годовой инфляции в Литве в июне был несколько выше среднего уровня в Европейском Союзе (ЕС), сообщил Евростат.В Литве в июне он составил 0,9 %, а в целом в ЕС – 0,8%, только в еврозоне – 0,3 %, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Евросоюза.В Латвии зафиксирована дефляция в 1,1%, а в Эстонии – дефляция 1,6%.* * *Министерство финансов сообщает, что досрочно выкупило на вторичном рынке облигаций на сумму 150 млн долларов и так уменьшило эмиссию облигаций в объеме 1,5 млрд долларов до 1,35 млрд долларов.Этот выкуп поможет госбюджету сэкономить около 4,5 млн евро, указывает Минфин.В марте 2011 года была выпущена и в ноябре того же года дополнена эмиссия облигаций, общий объем которой составил 1,5 млрд долларов. Годовые за нее составляли 6,125%. Несмотря на то, что выкуп этих облигаций намечался в марте 2021 года, чтобы эффективно управлять денежными потоками государственной казны, было принято решение выкупить часть эмиссии на вторичном рынке. Для выкупа части эмиссии Минфин использовал средства, вырученные за размещенные в апреле этого года эмиссии еврооблигаций в объеме 750 млн евро пятигодичного срока и в объеме 1,25 млрд евро десятигодичного срока. За последние выплачиваются годовые 0,25% и 0,75% соответственно, из прибыльность составляет 0,345% и 0,829% соответственно.



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Выручка телекоммуникационной компании Telia Lietuva за шесть месяцев года по сравнению с таким же периодом прошлого года возросла на 4,5% и составила 189,3 млн евро.



Чистая прибыль за полугодие сократилась на 2,9% до 23,9 млн евро. Снижение обусловлено ростом затрат на налог с прибыли.



Показатель EBITDA повысился на 5,2% до 66,3 млн евро, сообщила в пятницу Telia Lietuva.



Глава Telia Lietuva Дан Стрёмберг говорит, что пандемия коронавируса и трехмесячный карантин в Литве стали главными факторами, которые влияли на деятельность компании.



"Экстремальная ситуация продемонстрировала важность качественной сети, цифровых решений и хорошо организованной работы предприятия. Несмотря на закрытые салоны, падение доходов от межсетевой связи и большую неизвестность, мы не только сами оперативно приспособились к в корне изменившимся условиям, но и в значительной мере содействовали цифровизации жителей, ведомств и бизнеса Литвы, а также борьбе с пандемией", - говорит Д. Стрёмберг.



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Одна из крупнейших в странах Балтии групп по производству древесины и мебели Vakaru medienos grupe (VMG) получила на развитие кредит в объеме 86 млн евро в банках Swedbank, Citadele и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).



VMG в четверг подписала с банками соглашение о финансовом пакете в объеме 86 млн евро для развития бизнеса. Swedbank предоставил 36 млн евро, банк Citadele - 30 млн евро, а ЕБРР - 20 млн евро в этот синдицированный кредит, сообщила группа VMG.



Большая часть финансового пакета пойдет на финансирование построенного в Свободной экономической зоне Науйойи Акмяне завода древесно-стружечных плит.



Группа VMG объединяет 16 литовских и зарубежных предприятий. Более 90% продукции VMG идет на экспорт за рубеж.



Выручка VMG в прошлом году была 198,1 млн евро - на 21,1% больше, чем в 2018 году, чистая прибыль группы в прошлом году выросла на 6,5% до 19,969 млн евро.



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Один из крупнейших в Литве коммерческий банк Swedbank в первом полугодии этого года заработал 51,22 млн евро чистой прибыли - на 20% меньше, чем в январе-июне 2019 года.



Снижение прибыли обусловлено преимущественно увеличением расходов и резервов, говорится в сообщении Swedbank.



Общая выручка Swedbank в этом году по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличилась на 1% до 123,851 млн евро. Чистые доходы от годовых выросли на 3% до 69 млн евро, чистые доходы от комиссионных уменьшились на 3% до 44 млн евро.



Расходы банка в этом году выросли на 11% до 55,169 млн евро, соотношение расходов и доходов составляло 45% (в первом полугодии 2019 года - 40%).



Имущество Swedbank в конце полугодия составляло 11,047 млрд евро, что на 20 % больше, чем год назад. Составляющий большую часть имущества кредитный портфель за последние 12 месяцев увеличился на 6% и был в конце июня 6,029 млрд евро, из него портфель кредитов населению увеличился на 12% до 4,003 млрд евро, между тем портфель корпортивных кредитов уменьшился на 5% до 2,025 млрд евро.



Портфель вкладов Swedbank за год увеличился на 22% и в конце июня был 9,75 млрд евро.



Соотношение кредитов и вкладов в конце первого полугодия 2020 года составляло 62% (в конце июня 2019 года - 71%).



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Фонд Lords LB Baltic Fund III инвестиционной компании Lords LB Asset Management завершает деятельность и продал первый объект своего портфеля - магазин на латвийской курорте Лиепая.



Как сообщил фонд, в результате сделки проданы акции компании SC Liepaja, управляющей объектом общей площадью 8,3 тыс. кв. метров. Магазин принадлежал фонду с 2013 года.



Стоимость сделки покупателя фонд не называет.



Находящийся в центре Лиепаи магазин площадью 6,3 тыс. кв. метров сейчас сдан в аренду - в нем обосновались 25 съемщиков, основные из которых - розничная торговая сеть Rimi и сеть по торговле товарами домашнего обихода Jysk.



Lords LB Baltic Fund III начал деятельность в 2012 году, ему принадлежит 6 торговых объектов в Литве, четыре торговых объекта и один объект складирования в Латвии.



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Контролируемая международной группой химической промышленности Indorama литовская компания Orion Global PET, которая производит PET-гранулы для пластиковой тары, в прошлом году получила доход в размере 229,314 млн евро - на 20,4 проц. ниже, чем в 2018 году (288,228 млн евро).



Прибыль компании, работающей в Клайпедской свободной экономической зоне (КСЗ), снизилась на 60,8 проц. до 8,617 млн евро (22,007 млн евро), говорится в предоставленном в Реестровый центр отчете.



"В 2019 финансовом году на деятельность предприятия влияла нестабильность рыночных условий из-за колебаний цен на нефть", - отмечается в годовом отчете предприятия.



В прошлом году компания Orion Global PET выплатила 20 млн евро дивидендов. Какие дивиденды будут выплачены в этом году, компания не сообщает. В конце 2019 года компания располагала 30,856 млн евро нераспределенной прибыли.



Таиландской компании Indorama Polymers Public Company принадлежит 74% акций Orion Global PET. Еще 26% принадлежит таиландской Asia Pet.



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В Клайпеду в субботу должен прибыть новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии - уже 15-ый в этом году.



„Планируется, что танкер Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт вечером 18 июля. Судно везет 138 тыс. кубометров СПГ", - сообщил в комментарии для BNS оператор терминала СПГ Klaipėdos nafta.



По данным сайтов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер по перевозке сжиженного газа Arctic Princess прибывает с острова Мелкоя, где расположен завод Equinor.



За эти два года (с октября 2019 года до конца сентября 2020 года) терминал принял четыре крупных груза СПГ из США и 41 небольшой танкер с СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод про производству СПГ "Новатэк".



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Телекоммуникационная и медийная компания Bite Group, работающая в странах Балтии, распространила облигационную эмиссию на сумму 650 млн евро, подтвердили BNS в компании.



Ее распространяла компания PLT VII Finance, посредством которой группой компаний управляет американский частный инвестиционный фонд Providence Equity Partners LLC.



Консультирующая компанию адвокатская контора Sorainen сообщила в четверг на своем сайте, что это крупнейшая эмиссия облигаций частной компании в странах Балтии.



Дата выкупа облигаций, по которым будут выплачиваться фиксированные и нефиксированные проценты, - 2026 год.



Группу составляют компании Bite Lietuva, Bite Latvija, TV3 Group, Baltcom LV и другие компании. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии