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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве сегодня, 17 июля
За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1908, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
Сейчас коронавирусом болен 221 человек, 1595 человек выздоровели. В изоляции находится 102 человека.
Как информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), один случай еще никуда не отнесен.
"Специалисты еще выясняют, к какой категории этого человека отнести", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 68 завозных случаев.
За сутки проверено 3317 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 476 тыс. 121.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Ким
17 июля, 13:30
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