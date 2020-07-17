О коронавирусе в Литве сегодня, 17 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1908, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



Сейчас коронавирусом болен 221 человек, 1595 человек выздоровели. В изоляции находится 102 человека.



Как информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), один случай еще никуда не отнесен.



"Специалисты еще выясняют, к какой категории этого человека отнести", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.



От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 68 завозных случаев.



За сутки проверено 3317 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 476 тыс. 121.



За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1908, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.Сейчас коронавирусом болен 221 человек, 1595 человек выздоровели. В изоляции находится 102 человека.Как информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), один случай еще никуда не отнесен."Специалисты еще выясняют, к какой категории этого человека отнести", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 68 завозных случаев.За сутки проверено 3317 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 476 тыс. 121. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии