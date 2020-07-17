Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе, история >> Поляки потребовали снести памятник Ленину в Германии

Поляки потребовали снести памятник Ленину в Германии



Польский депутат Европарламента Эльжбета Крук выступила против установленного в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и подняла вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики.

Соответствующую просьбу она направила в Еврокомиссию, сославшись в ней на резолюцию ЕП 2019 года, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других преступлений «тоталитарных режимов», передает ВЗГЛЯД со ссылкой на RT.

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до шести миллионов человек, чествуют в демократической, казалось бы, Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция», – сказала евродепутат.
В документе упоминается, что «на коммунистических режимах в общей сложности лежит ответственность за гибель порядка 100 млн человек, отчего коммунизм предстает одной из самых кровавых систем в истории человечества».

Депутат от Польши также отмечает, что это может быть причиной запрета коммунистической символики в ЕС. Крук задается вопросом, предпримет ли Еврокомиссия какие-либо шаги для того, чтобы убрать памятник, а также «не возникают ли в этой связи опасения, что Германия возвращается к своим тоталитарным традициям».

В июне в немецком городе Гельзенкирхен по предложению Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) установили памятник Владимиру Ленину. Высота монумента составляет 2 метра 15 сантиметров, статуя находится на постаменте.

Власти города утверждали, что статуя будет «нарушать облик» соседствующих с ней зданий 30-х годов XX века, но установку памятника разрешил суд.
vz.ru
Категории: политика, общество, в Европе, история
Ключевые слова: Германия, поляки, памятник, Ленин
статья прочитана 188 раз
добавлена сегодня, 17 июля, 11:31

Комментарии

ННН
17 июля, 14:41
#
Чичас поляки всех построят...
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка