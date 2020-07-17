Литва призывает Россию признать наконец свою ответственность за сбитый MH17 /дополнено - реакция посольства РФ/

Литва призывает Россию признать наконец ответственностьз за сбитый самолет, напоминая о произошедшей шесть лет назад катастрофе самолета MH17.
"Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также усилия правительства Нидерландов добиваться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми", - говорится в обнародованном в пятницу МИД Литвы сообщении.
"Виновники этой трагедии должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отмечает министерство.
В заявлении Литва призывает Россию "признать наконец представленные Объединенном комитетом по расследованию (ОКР) выводы о ее роли в катастрофе сбитого самолета MH17 и безоговорочно сотрудничать с ОКР и судом Нидерландов".
Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет был сбит ракетой российского производства над контролируемой пророссийскими сепаратистами частью Восточной Украины. В этой катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, 196 погибших - из Нидерландов.
Должностные лица Нидерландов в прошлом году приняли решение заочно судить за выпущенную по самолету ракету четырех человек: троих россиян и одного гражданина Украины.
* * *
Посольство России в Литве
С недоумением восприняли заявление МИД Литвы, приуроченное к шестой годовщине крушения рейса МН17 под Донецком. В нем механически воспроизводятся бездоказательные, политически мотивированные обвинения Совместной следственной группы (ССГ) в причастности России к этой трагедии.
Напоминаем, что Российская Федерация в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении виновных к ответственности. В рамках сотрудничества в техническом и уголовном расследовании российская сторона предоставляла обширный массив информации, опровергающей выводы официального следствия, которые, к сожалению, не были востребованы.
Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить обстоятельства произошедшего.
Должностные лица Нидерландов в прошлом году приняли решение заочно судить за выпущенную по самолету ракету четырех человек: троих россиян и одного гражданина Украины.
* * *
Посольство России в Литве
С недоумением восприняли заявление МИД Литвы, приуроченное к шестой годовщине крушения рейса МН17 под Донецком. В нем механически воспроизводятся бездоказательные, политически мотивированные обвинения Совместной следственной группы (ССГ) в причастности России к этой трагедии.
Напоминаем, что Российская Федерация в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении виновных к ответственности. В рамках сотрудничества в техническом и уголовном расследовании российская сторона предоставляла обширный массив информации, опровергающей выводы официального следствия, которые, к сожалению, не были востребованы.
Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить обстоятельства произошедшего.