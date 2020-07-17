Литва призывает Россию признать наконец свою ответственность за сбитый MH17 /дополнено - реакция посольства РФ/ 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс



Литва призывает Россию признать наконец ответственностьз за сбитый самолет, напоминая о произошедшей шесть лет назад катастрофе самолета MH17.



"Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также усилия правительства Нидерландов добиваться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми", - говорится в обнародованном в пятницу МИД Литвы сообщении.



"Виновники этой трагедии должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отмечает министерство.



В заявлении Литва призывает Россию "признать наконец представленные Объединенном комитетом по расследованию (ОКР) выводы о ее роли в катастрофе сбитого самолета MH17 и безоговорочно сотрудничать с ОКР и судом Нидерландов". Литва призывает Россию признать наконец ответственностьз за сбитый самолет, напоминая о произошедшей шесть лет назад катастрофе самолета MH17."Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также усилия правительства Нидерландов добиваться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми", - говорится в обнародованном в пятницу МИД Литвы сообщении."Виновники этой трагедии должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отмечает министерство.В заявлении Литва призывает Россию "признать наконец представленные Объединенном комитетом по расследованию (ОКР) выводы о ее роли в катастрофе сбитого самолета MH17 и безоговорочно сотрудничать с ОКР и судом Нидерландов". Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет был сбит ракетой российского производства над контролируемой пророссийскими сепаратистами частью Восточной Украины. В этой катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, 196 погибших - из Нидерландов.



Должностные лица Нидерландов в прошлом году приняли решение заочно судить за выпущенную по самолету ракету четырех человек: троих россиян и одного гражданина Украины.



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Посольство России в Литве



С недоумением восприняли заявление МИД Литвы, приуроченное к шестой годовщине крушения рейса МН17 под Донецком. В нем механически воспроизводятся бездоказательные, политически мотивированные обвинения Совместной следственной группы (ССГ) в причастности России к этой трагедии.



Напоминаем, что Российская Федерация в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении виновных к ответственности. В рамках сотрудничества в техническом и уголовном расследовании российская сторона предоставляла обширный массив информации, опровергающей выводы официального следствия, которые, к сожалению, не были востребованы.



Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить обстоятельства произошедшего. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17 — статья прочитана 132 раза Комментарии