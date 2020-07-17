Президент Литвы отбывает на переговоры о бюджете ЕС, фонде восстановления экономики /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу отбывает в Брюссель для участия в переговорах глав Европейского союза (ЕС) о новом бюджете ЕС и фонде восстановления экономики после вызванного коронавирусом кризиса.



В бюджете ЕС на 2021-2027 годы для Литвы может примерно на четверть сократиться так называемая помощь конвергенции, так как показатели экономики Литвы приблизились к среднему показателю Сообщества.



Этот спад может в некоторой степени уменьшить компенсация за связанный с эмиграцией урон - в соответствии с новым предложением, она может составить для Литвы примерно 180 млн евро.



Литовский президент на переговорах постарается заручиться ускорением повышения прямых выплат фермерам, получить финансирование для специальные программы калининградского транзита и работ по закрытию Игналинской АЭС. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу отбывает в Брюссель для участия в переговорах глав Европейского союза (ЕС) о новом бюджете ЕС и фонде восстановления экономики после вызванного коронавирусом кризиса.В бюджете ЕС на 2021-2027 годы для Литвы может примерно на четверть сократиться так называемая помощь конвергенции, так как показатели экономики Литвы приблизились к среднему показателю Сообщества.Этот спад может в некоторой степени уменьшить компенсация за связанный с эмиграцией урон - в соответствии с новым предложением, она может составить для Литвы примерно 180 млн евро.Литовский президент на переговорах постарается заручиться ускорением повышения прямых выплат фермерам, получить финансирование для специальные программы калининградского транзита и работ по закрытию Игналинской АЭС. Лидеры ЕС также обсудят предложение Еврокомиссии позаимствовать на рынках 750 млрд евро, чтобы на эти средства можно было помочь пострадавшим от пандемии странам, прежде всего Италии и Испании.



В конце мая дегелированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сообщил, что из нового фонда Литве предлагается выделить 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро составят субсидии, а 2,4 млрд евро - вероятные кредиты. Однако после пересмотра расчетных формул и обновления экономических прогнозов эта сумма в результате переговоров может измениться.



Во время заседания президент также намерен привлечь внимание европейских лидеров к ревизионистским действиям России, связанным с политикой памяти и истории, информировать о ситуации с Белорусской АЭС, сообщила его пресс-служба.



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Прибывший на саммит Евросоюза (ЕС) президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу заявил,что для Литвы неприемлемло предлагаемое сокращение конвергенционной помощи в новом бюджете Сообщества.



"Мы считаем, что уменьшение конвергенционных фондов на такой процент, как (предлагается - ред.) сейчас, неприемлемо", - сказал в Брюсселе президент.



Конвергенционная помощь Литве в бюджете ЕС на 2021–2027 годы может быть уменьшена примерно на четверть, так как показатели экономики Литвы приблизились к среднему показателю Сообщества.



Этот спад может в некоторой степени уменьшить компенсация за связанный с эмиграцией урон - по словам Г. Науседы, она может составить для Литвы почти 200 млн евро.



Г. Науседа назвал эту оговорку "определенным промежуточным результатом", но добавил, что "это слишком слабая оценка того, что произошло за последние десять лет, когда Литва потеряла чуть более 10% своего населения".



По словам президента, резкое сокращение средств может помешать Литве догнать более развитые страны Западной Европы.



Г. Науседа также обещал бороться за то, чтобы для литовских фермеров быстрее увеличивались прямые выплаты.



Фермеры стран Балтии сейчас получают самые небольшие прямые выплаты в ЕС - они составляют около 170 евро за гектар, между тем средний показатель в ЕС превышает 250 евро.



В соответствии с внесенными в этом году предложениями Еврокомиссии (ЕК), прямые выплаты для фермеров Литвы понемногу будут увеличиваться с 2022 года, пока в 2027 году не достигнут 78% среднего показателя ЕС.



Г. Науседа в пятницу заявил, что будет добиваться, чтобы уже в следующем году выплаты были увеличены до 196 евро.



"Обещания, которые были даны нашим фермерам еще в 2013 году, должны выполняться, и по этой причине мы будем добиваться, чтобы уже со следующего года сумма выплаты за один гектар составила 196 евро", - сказал президент.



Лидеры ЕС также обсудят предложение Еврокомиссии позаимствовать на рынках 750 млрд евро, чтобы на эти средства можно было помочь пострадавшим от пандемии странам, прежде всего Италии и Испании.



В конце мая дегелированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сообщил, что из нового фонда Литве предлагается выделить 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро составят субсидии, а 2,4 млрд евро - вероятные кредиты. Однако после пересмотра расчетных формул и обновления экономических прогнозов эта сумма в результате переговоров может измениться. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации — статья прочитана 206 раз Комментарии