Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Астапкович



Главу Эстонии Керсти Кальюлайд беспокоит угроза, исходящая от соседней России. Поэтому она прощает Дональду Трампу его нападки на Европу, которая и ее ожиданиям отвечает не во всем. Например, она «никогда не боялась честно говорить немецким друзьям» о подозрениях в связи с «Северным потоком».



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в должности приблизительно столько же времени, что и Дональд Трамп, и все это время она призывает Европу активнее вооружаться против России. В отличие от Германии, ее страна каждый год расходует более 2% ВВП на оборону, как того требует президент США.



«Вельт»: Госпожа президент, мы хотим поговорить об обороне Европы. Но сначала нужно сказать: в настоящее время самая большая глобальная опасность — это коронавирус. Какова лучшая стратегия отражения возможной второй волны? Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в должности приблизительно столько же времени, что и Дональд Трамп, и все это время она призывает Европу активнее вооружаться против России. В отличие от Германии, ее страна каждый год расходует более 2% ВВП на оборону, как того требует президент США.Госпожа президент, мы хотим поговорить об обороне Европы. Но сначала нужно сказать: в настоящее время самая большая глобальная опасность — это коронавирус. Какова лучшая стратегия отражения возможной второй волны? Керсти Кальюлайд: Главное — мы должны доверять своим гражданам. Поэтому в определенной степени я понимаю позицию Швеции. Эта страна проинформировала своих граждан и проявила к ним доверие. Это нужно сделать нам всем. Свободные граждане могут сами принять решения, которые дадут нам возможность не останавливать экономику полностью.



— Ваша страна во время первой волны приняла строгие меры, как большинство других государств. Насколько тяжелыми оказались экономические последствия?



— Этого мы еще не знаем. Еще слишком рано судить о масштабе спада в экономике. Но я бы не сказала, что мы поступили лучше, чем другие. Прежде чем поздравлять друг друга, мы должны признать, что нам немного повезло, и мы были предупреждены заранее.



Если говорить об экономическом ущербе, то мы должны позаботиться о том, чтобы все придерживались правил, тогда ущерб останется в приемлемых рамках.



— Обратимся к правилам в другой области: ваша страна выполняет требования НАТО, Германия — нет. Вас это возмущает?



— Что я чувствую, так это некоторое ощущение несправедливости. Два процента от ВВП на оборону для Эстонии значат не меньше, чем два процента для всех других стран.



— США намереваются переместить солдат из Германии в Польшу. Многие считают, что таким образом США наказывают Германию за то, что та не выполняет требования Трампа. Вы того же мнения?



— Насколько я знаю, с этим нельзя увязывать то, что размещенные в Германии войска переводятся в Польшу. Фактом является то, что Китай — это бурно развивающаяся держава, и что в Азии есть другие проблемные регионы, поэтому США и в других точках мира должны сыграть свою роль. Мы, европейцы, должны взять ответственность на себя и быть в состоянии оборонять себя сами.



— Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также требует, чтобы Европа активнее реагировала на устрашение, в частности на новые русские ядерные ракеты, которые способны поражать цели в Европе. Действительно ли новая гонка вооружений — правильный ответ?



— Чтобы излучать силу, необходимо, помимо дипломатических способностей, обладать еще и военными. Ситуация стала более опасной, Россия непредсказуема, кроме того, НАТО несет определенную ответственность и за положение на Ближнем Востоке, в Афганистане и в Ираке.



Ситуация развивается неблагоприятно. Если у вас непредсказуемые партнеры, то нужно, как и они, быть готовыми ко всему. Вооружение и войска, которые десять лет назад бывали на восточном фланге НАТО только во время крупных учений российских войск, [сегодня находятся там постоянно], и это нормальное состояние.



— Сохраняется напряженная обстановка и на востоке Украины. Значит ли это, что санкции ЕС против России, введенные в 2014 году — в значительной степени по инициативе канцлера Ангелы Меркель, — оказались бесполезными?



— Прошло почти семь лет после аннексии Крыма, это правда. Но в случае с Эстонией понадобилось 50 лет, прежде чем закончилась российская оккупация. Стратегическое терпение в таких делах очень важно.



— Стратегическое терпение не относится к сильным сторонам президента США Трампа. Его политика в отношении России скачкообразна, а вот на европейские страны он регулярно нападает. Может ли Европа полагаться на такие Соединенные Штаты?



— Ей придется полагаться на США, потому что она тратит недостаточно денег, чтобы защищать себя самостоятельно. Например, если говорить об американском присутствии в Европе: мы не знаем, что произойдет в будущем, но за прошедшие годы оно не сократилось, а как раз наоборот. Иногда политики смешивают слова и дела, но я тоже живу в стране, где не все взвешивают свои слова. Мы научились жить с этим.



— Трамп хочет обложить Европу санкциями. И это больше, чем просто пустые слова.



— Если вы говорите о планируемых санкциях в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», то мы никогда не боялись честно говорить нашим немецким друзьям, что в этом деле они ставят экономические преимущества над соображениями безопасности.



Если появится страна, которая будет на 70% зависеть от поставок энергоносителей из России, то она не будет соответствовать целям ЕС, стремящегося диверсифицировать источники энергии и в то же самое время обеспечить безопасность энергоснабжения.



— Вы часто говорите о России. А как же Китай? Ведь и в отношении с ним Европа ведет себя довольно сдержанно.



— Китай — большая страна с огромной экономической мощью. Он долгое время пользовался ею, не привлекая к себе внимания, и, вероятно, поэтому мы этот процесс просмотрели. Но меня сегодня больше беспокоит то, что во время кризиса с коронавирусом наши собственные граждане усомнились в демократии, в том числе и из-за того, что увидели в Китае.



Наши люди говорят, что Китай поборол вирус очень эффективно. В тоталитарных режимах существует тенденция к замалчиванию проблем, потому что они не доверяют своим собственным гражданам. Наши граждане должны видеть преимущества в том, что являются свободными людьми в демократической стране. Мы склонны забывать об этих свободах.



— Об атомном арсенале Китая известно значительно меньше, чем о русском. Но Китай отказывается вместе с США и Россией участвовать в переговорах о разоружении. Как к этому относиться?



— Терпение, настойчивость и многостороннее сотрудничество — вот инструменты, которыми мы располагаем. Ничего лучше у нас нет. Поэтому мы должны максимально их использовать, чтобы обеспечить безопасность в мире. Наше поколение, как и предыдущее, было защищено старыми договорами о разоружении. И перед заключением тех договоров было ощущение безнадежности — точно так же, как сейчас. Поэтому нам нельзя отчаиваться, а нужно научиться находить пути для их заключения.



Автор: Марк Пфитценмайер (Marc Pfitzenmaier) для Die Welt, Германия, перевод Главное — мы должны доверять своим гражданам. Поэтому в определенной степени я понимаю позицию Швеции. Эта страна проинформировала своих граждан и проявила к ним доверие. Это нужно сделать нам всем. Свободные граждане могут сами принять решения, которые дадут нам возможность не останавливать экономику полностью.— Этого мы еще не знаем. Еще слишком рано судить о масштабе спада в экономике. Но я бы не сказала, что мы поступили лучше, чем другие. Прежде чем поздравлять друг друга, мы должны признать, что нам немного повезло, и мы были предупреждены заранее.Если говорить об экономическом ущербе, то мы должны позаботиться о том, чтобы все придерживались правил, тогда ущерб останется в приемлемых рамках.— Что я чувствую, так это некоторое ощущение несправедливости. Два процента от ВВП на оборону для Эстонии значат не меньше, чем два процента для всех других стран.— Насколько я знаю, с этим нельзя увязывать то, что размещенные в Германии войска переводятся в Польшу. Фактом является то, что Китай — это бурно развивающаяся держава, и что в Азии есть другие проблемные регионы, поэтому США и в других точках мира должны сыграть свою роль. Мы, европейцы, должны взять ответственность на себя и быть в состоянии оборонять себя сами.— Чтобы излучать силу, необходимо, помимо дипломатических способностей, обладать еще и военными. Ситуация стала более опасной, Россия непредсказуема, кроме того, НАТО несет определенную ответственность и за положение на Ближнем Востоке, в Афганистане и в Ираке.Ситуация развивается неблагоприятно. Если у вас непредсказуемые партнеры, то нужно, как и они, быть готовыми ко всему. Вооружение и войска, которые десять лет назад бывали на восточном фланге НАТО только во время крупных учений российских войск, [сегодня находятся там постоянно], и это нормальное состояние.— Прошло почти семь лет после аннексии Крыма, это правда. Но в случае с Эстонией понадобилось 50 лет, прежде чем закончилась российская оккупация. Стратегическое терпение в таких делах очень важно.— Ей придется полагаться на США, потому что она тратит недостаточно денег, чтобы защищать себя самостоятельно. Например, если говорить об американском присутствии в Европе: мы не знаем, что произойдет в будущем, но за прошедшие годы оно не сократилось, а как раз наоборот. Иногда политики смешивают слова и дела, но я тоже живу в стране, где не все взвешивают свои слова. Мы научились жить с этим.— Если вы говорите о планируемых санкциях в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», то мы никогда не боялись честно говорить нашим немецким друзьям, что в этом деле они ставят экономические преимущества над соображениями безопасности.Если появится страна, которая будет на 70% зависеть от поставок энергоносителей из России, то она не будет соответствовать целям ЕС, стремящегося диверсифицировать источники энергии и в то же самое время обеспечить безопасность энергоснабжения.— Китай — большая страна с огромной экономической мощью. Он долгое время пользовался ею, не привлекая к себе внимания, и, вероятно, поэтому мы этот процесс просмотрели. Но меня сегодня больше беспокоит то, что во время кризиса с коронавирусом наши собственные граждане усомнились в демократии, в том числе и из-за того, что увидели в Китае.Наши люди говорят, что Китай поборол вирус очень эффективно. В тоталитарных режимах существует тенденция к замалчиванию проблем, потому что они не доверяют своим собственным гражданам. Наши граждане должны видеть преимущества в том, что являются свободными людьми в демократической стране. Мы склонны забывать об этих свободах.— Терпение, настойчивость и многостороннее сотрудничество — вот инструменты, которыми мы располагаем. Ничего лучше у нас нет. Поэтому мы должны максимально их использовать, чтобы обеспечить безопасность в мире. Наше поколение, как и предыдущее, было защищено старыми договорами о разоружении. И перед заключением тех договоров было ощущение безнадежности — точно так же, как сейчас. Поэтому нам нельзя отчаиваться, а нужно научиться находить пути для их заключения.Автор: Марк Пфитценмайер (Marc Pfitzenmaier) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, президент, договор, границы, интервью, Керсти Кальюлайд География: Эстония — статья прочитана 153 раза Комментарии