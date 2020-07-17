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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Карты Google перестали отображать Палестину
Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты РИА Новости.
При поисковом запросе "Палестина" отображаются соседние государства.
При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует.
РИА Новости направило запрос компании.
Государство Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке, чью независимость поддержали 137 стран (в их числе нет США, Великобритании и Франции). Почти все рубежи контролирует Израиль, кроме границы Газы с Египтом. ООН рассматривает палестинские территории как оккупированные Израилем.
В этом году американский лидер Дональд Трамп предложил так называемую сделку века — план по урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого лежит принцип взаимного признания двух государств.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, история
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