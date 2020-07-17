Карты Google перестали отображать Палестину 🔊 Воспроизвести



Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты



При поисковом запросе "Палестина" отображаются соседние государства.



При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует.



РИА Новости направило запрос компании.



Скриншот сервиса Google Maps



Государство Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке, чью независимость поддержали 137 стран (в их числе нет США, Великобритании и Франции). Почти все рубежи контролирует Израиль, кроме границы Газы с Египтом. ООН рассматривает палестинские территории как оккупированные Израилем.



В этом году американский лидер Дональд Трамп предложил так называемую сделку века — план по урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого лежит принцип взаимного признания двух государств. Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты РИА Новости При поисковом запросе "Палестина" отображаются соседние государства.При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует.РИА Новости направило запрос компании.Государство Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке, чью независимость поддержали 137 стран (в их числе нет США, Великобритании и Франции). Почти все рубежи контролирует Израиль, кроме границы Газы с Египтом. ООН рассматривает палестинские территории как оккупированные Израилем.В этом году американский лидер Дональд Трамп предложил так называемую сделку века — план по урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого лежит принцип взаимного признания двух государств. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: Палестина, Google, карты — статья прочитана 150 раз Комментарии