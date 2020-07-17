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Лiга.net: учёные дали неутешительный прогноз по населению Украины к концу столетия

Reuters


Ученые из издания The Lancet рассчитали возможное население Украины к 2100 году и их прогноз оказался неутешительным. Как передаёт «Лiга.net», согласно результатам исследования, к концу XXI века в стране из 44,6 млн человек останется всего 17,6 млн.

По прогнозам учёных, пик населенности Земли придется примерно на 2064 год (9,73 млрд человек), после чего к 2100 году этот показатель составит не более 9 млрд человек. Как пишет «Лiга.net», Украине авторы исследования в журнале The Lancet предрекают уменьшение нынешней популяции более чем в два раза.

По расчетам исследователей из Вашингтонского университета, без притока мигрантов в подавляющем большинстве стран уровень рождаемости к концу XXI века снизится настолько, что численность их населения сильно снизится. Для Украины у исследователей такой прогноз: с 2017 до 2100 год из 44,6 млн останется всего 17,6 млн.
Авторы считают, что ликбез прежде всего среди женщин беднейших стран мира, а именно эти регионы дают сейчас основной прирост населения, приведёт к широкому распространению контрацепции, после чего средний уровень рождаемости упадет до 1,7 ребенка на женщину. Другой прогноз негативный: людей старше 65 лет к концу столетия будет не менее 2,4 млрд человек, тогда как моложе 20 лет – до 1,7 млрд.

Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения стран, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease от Всемирной организации здравоохранения и частных благотворителей, в том числе фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: население, численность
География: Украина
статья прочитана 183 раза
добавлена сегодня, 17 июля, 15:00

Комментарии

ННН
17 июля, 15:02
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За что боролись, на то и напоролись.
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Ира
17 июля, 16:28
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Это понятно и не ученым. Российские и украинские олигархи угробили уже не одну страну таким образом.
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