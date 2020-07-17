Главного редактора британского Vogue приняли за грузчика. Он винит расизм 🔊 Воспроизвести



Главный редактор британского издания журнала Vogue сказал, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис, сообщает Главный редактор британского издания журнала Vogue сказал, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис, сообщает ВВС . "Наше рабочее расписание возвращается к норме после карантина, но мы не можем позволить миру вернуться в его прежнее состояние. Нужны перемены. И они должны произойти сейчас", - написал в соцсетях о проблеме расизма Эдвард Эниннфул, получивший в 2016 году орден Британской империи за заслуги в продвижении расового многообразия в модной индустрии. Инцидент случился в среду, когда Эннинфул шел на работу. Охранник предложил ему воспользоваться задним входом в здание, через который ходят рабочие и грузчики.



Охранная фирма, работающая по контракту с владеющей журналом издательской группой Conde Nast, незамедлительно удалила виновного с поста и начала в отношении его служебное расследование.



Однако Эннинфул считает, что этого недостаточно, и "перемены нужны именно сейчас".



"Выясняется, что иногда не важно, чего ты достиг в жизни; некоторые люди судят о тебе прежде всего по цвету кожи", - написал в "Инстаграме" и "Твиттере" Эннинфул, ставший главным редактором журнала в 2017 году.



В июле Эннинфул получил награду "Редактор года". Часть благодарственной речи он посвятил расовой проблеме.



"Было бы нечестно с моей стороны не упомянуть сегодня о том, что я первый чернокожий, получающий эту награду за 40 лет ее существования", - сказал он.



"Многообразие прокладывает себе дорогу на наши страницы. Но как насчет обстановки на рабочих местах? Кого мы нанимаем? Кого растим и продвигаем? Как в наших офисах относятся к людям? Кто пробивается наверх?" - говорил Эннинфул, обещавший в 2017 году создать более разнообразный, открытый и дружелюбный журнал.



"Мы будем показывать разных женщин, разные фигуры, разные расы и классы", - сказал тогда он.



Эннинфул стал первым мужчиной на посту главного редактора за всю историю существования Vogue. До него - на протяжении 25 лет - руководила журналом Александра Шульман.



В 2016 году Эннинфул получил орден Британской империи за заслуги в продвижении расового многообразия в модной индустрии.



Vogue продается в Великобритании более 100 лет. У журнала по-прежнему лояльная аудитория: в среднем каждый номер расходится тиражом около 186 тысяч экземпляров. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: расизм, США, протесты, BLM — статья прочитана 80 раз Комментарии