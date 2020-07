Times: Джонсон предложил перевезти парламент из Лондона пока Вестминстер на реконструкции 🔊 Воспроизвести Reuters



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к руководителям программы реставрации и обновления места проведения заседаний парламента Вестминстерского дворца с предложением временного переезда британских парламентариев в Йорк, сообщает The Times. Джонсон также сообщил о том, что в настоящий момент изучается вопрос создания там отдельного правительственного центра.



«Тем не менее, в ходе рассмотрения следует также изучить вопрос о возможном месте за пределами Лондона. Правительство рассматривает вопрос о создании правительственного центра в Йорке, в связи с этим имеет смысл рассматривать его в качестве потенциального места проведения заседаний», — добавил глава государства.



При этом Джонсон подчеркнул, что стоимость реконструкции здания парламента «должна быть сведена к минимуму, то есть никакого «золотого напыления», а сам проект должен быть осуществлён в кратчайшие сроки.



Как стало известно The Times, сегодня в парламенте Великобритании пройдут дебаты по реконструкции Вестминстерского дворца. При этом не все парламентарии довольны идеями Джонсона.



«Они уже потратили десять лет и миллионы фунтов, не смешав ни ведра цемента. Теперь правительство хочет начать весь проект заново. Эта постоянная нерешительность абсолютно безответственна. Это неизбежно увеличит расходы налогоплательщиков и риск пожара или другого катастрофического явления в одном из самых любимых зданий в мире», — заявил член Лейбористской партии Крис Брайант.



Как напоминает издание, дворец не первый год находится под угрозой из-за «огромной сети архаичных электрических кабелей и отопительных и канализационных труб». Так, за последние десять лет произошло около 60 инцидентов, которые могли бы стать причиной серьёзного пожара.



В 2018 году большинство парламентариев сочли идею временного переезда парламента наилучшим вариантом. Тогда предпочтительным местом размещения обеих палат парламента на время ремонтных работ был назван Ричмонд Хаус, правительственное здание в Уайтхолле, Лондон.



Тем не менее, пишет The Times, противники идеи указывают на отсутствие рентабельности затрат на переезд.



Джонсон предложил рассмотреть для временного переезда несколько «возможных мест в пределах Лондона, включая Ричмонд Хаус, Конференц-центр имени королевы Елизаветы II и мэрию».